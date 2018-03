LOGIC INSTRUMENT : les comptes sont repassés dans le vert en 2017

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ARCHOS -4.71% 1.134 74.46%

Logic Instrument, filiale du groupe Archos, a renoué avec les bénéfices en 2017, à hauteur de 345 000 euros contre -104 000 euros en 2016. Son résultat d'exploitation est passé de 48 000 à 410 000 pour un chiffre d'affaires de 11,32 millions d'euros, en croissance de 12%. Logic Instrument poursuit son développement sur ses marchés de solutions mobiles durcies ou personnalisées. L'année 2017 a notamment été marquée par des livraisons importantes de tablettes et de solutions durcies à destination de groupes comme Dassault, Kathrein, Thales, Thyssen Krupp.De plus, Logic Instrument a consolidé sa position dans les filières Industrie & Défense avec un renforcement de son partenariat technologique avec les sociétés allemande Roda et taiwanaise Getac. Le groupe a également concrétisé une première affaire importante avec l'Office National des Forêts et poursuivi les livraisons de tablettes pour La Poste (Tikeasy / Ardoiz).Logic Instrument espère pour 2018 une poursuite de la croissance du chiffre d'affaires dans une structure désormais rentable.