Logitech optimiste pour sa croissance, notamment grâce aux jeux vidéos

Zurich (awp) - Le fabricant d'accessoires et périphériques informatiques Logitech a confirmé mardi ses objectifs financiers, disant tabler pour l'avenir sur une poursuite de la croissance des activités et de la rentabilité. Les accessoires pour jeux vidéos et produits de vidéoconférence devraient notamment soutenir la croissance.

Le groupe vaudois s'attend toujours pour l'actuel exercice décalé 2017/2018, qui sera clos fin avril, à dégager une croissance des ventes de 12% à 14% et un résultat opérationnel non-Gaap (ne tenant pas compte d'éléments exceptionnels) de 270 mio à 280 mio USD, après avoir atteint 237,9 mio sur l'exercice précédent, selon un communiqué publié avant une réunion avec la communauté financière à Zurich.

Les produits destinés aux "gamers", les fans de jeux vidéos, et ceux de vidéoconférence devraient enregistrer dans l'avenir proche une solide croissance. Les haut parleurs sans fil et les produits plus classiques comme les claviers et souris devraient quant à eux seulement croître de 1% à 5% sur le prochain exercice.

Pour l'année 2018/2019, le groupe vise une croissance entre 5% et 9%, hors effet des devises, et un bénéfice d'exploitation en progression entre 310 mio et 320 mio USD. Des coûts de 15 mio destinés à la croissance vont par contre peser sur la rentabilité, a détaillé le directeur financier (CFO) Vincent Pilette lors d'une conférence de presse.

A moyen terme, la marge opérationnelle est attendue entre 10% et 12% et la croissance des recettes dans le haut de la fourchette à un chiffre.

Sur les trois premiers trimestres de l'exercice en cours (2017/2018), le groupe a engrangé pour 1,97 mrd USD de recettes, en hausse de 15,4%. Le bénéfice net a enflé de 4,6% à 174,1 mio. En janvier, lors de la publication des résultats trimestriels, Logitech avait relevé ses objectifs de croissance annuels, auparavant fixés à 10%-12%.

Les analystes demeurent optimistes que l'entreprise lausannoise réitère l'expérience, en rehaussant en cours de route ses nouvelles projections.

ACTION RECHERCHÉE

Pour la banque Vontobel, "Logitech a régulièrement dépassé ses objectifs initiaux ces dernières années". Même si le résultat opérationnel anticipé pour 2018/2019 est inférieur aux attentes des analystes, Vontobel maintient inchangées ses projections et se déclare "confiant dans le potentiel de l'entreprise".

"Logitech devrait continuer à croître fortement l'année prochaine et être en mesure de générer des marges opérationnelles en hausse, poursuivant sur son modèle d'affaires efficace", ont souligné les spécialistes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

Face à la prudence de Logitech, les spécialistes d'UBS s'attendent à ce que le groupe relève ses objectifs dans le courant de l'année. La banque aux trois clés juge les nouvelles prévisions financières de la direction "plutôt conservatrices". Selon ces derniers, les accessoires de jeux vidéos et de vidéoconférence devraient contribuer à hauteur de 5-7% à la croissance organique des ventes en 2018/19. Les haut-parleurs sans fil sont par contre confrontés à un marché saturé.

Quant aux investisseurs, ils semblaient convaincus de la bonne fortune du groupe et propulsaient le titre en hausse de 0,9% à 37,16 CHF. L'indice vedette élargi SLI engrangeait 0,27% vers 13h00.

