Brent : proche d'une cible pertinente

C’est le moment que choisit l’Arabie Saoudite pour intervenir et mettre en place des quotas dans le cadre de l’Opep accompagnée par d’autres pays exportateurs. La réaction sur les prix fut immédiate.Cette reprise des cours s’est construite de manière graduelle aidée par le raffermissement de la croissance mondiale qui a permis d’intensifier la demande.Trente-deux mois plus tard, les prix ont quasiment triplé, et la récente actualité sur le retrait des Etats-Unis dans le dossier nucléaire avec l’Iran complexifie la situation du marché pétrolier. Les cours se rapprochent graphiquement d’une zone pertinente à 80 USD (une cible fixée par l’Arabie Saoudite) Ce niveau correspond à un retracement Fibonacci de 61.8% (ligne verte sur le graphique).