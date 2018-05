La sortie des Etats-Unis, sans grande surprise, de l’accord sur le nucléaire iranien représente un notable relai haussier aux marchés pétroliers, fondamentalement en manque de repère. Washington promet d’adopter les sanctions « les plus dures de l’histoire », faisant craindre à une nouvelle escalade avec Téhéran. Toujours au chapitre des inquiétudes liées à la géopolitique, la réélection contestée de Nicolas Maduro au Venezuela pourrait ouvrir la voie à de nouvelles sanctions américaines alors que l’industrie pétrolière du pays connaît déjà de sérieuses difficultés (à lire ici : Un nouvel embargo sur l’Iran peut-il déséquilibrer le marché pétrolier ? ).En parallèle, la montée des cours incite les producteurs américains à intensifier leur activité. A ce titre, les indicateurs avancés de production enchaînent les sommets, la production américaine établissant un douzième record consécutif à 10,72 mbj (millions de barils par jour). Pour autant, force est de reconnaître que la montée en puissance de la production américaine est reléguée au second plan par les opérateurs, qui préfèrent saluer les prémisses d’un rééquilibrage du marché alors que les stocks mondiaux tendent vers leur moyenne à 5 ans.Du côté de la demande, bien que celle-ci demeure robuste, l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) révise légèrement à la baisse ses prévisions, en tablant cette année sur une croissance de 1,4 mbj (contre 1,5 mbj précédemment). L’institution impute cette baisse à différents éléments tels que la montée des cours, mais aussi aux incertitudes liées à la montée des différends commerciaux dans le monde.Graphiquement, en données hebdomadaires, la tendance demeure puissamment haussière à l’image de la pentification des différentes moyennes mobiles. Néanmoins, la zone des 80 USD pourrait susciter des prises de bénéfices, qui acteraient le début d’une consolidation légitime. A ce titre, il faudra privilégier des achats sur repli, dans le sens de la tendance, au contact de la moyenne mobile à 20 semaines. On visera les récents sommets dans un premier temps, dont un débordement mènerait les cours vers 85 USD.