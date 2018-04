petrole : Edison (EDF) lance la vente de son pôle pétrole et gaz

L'électricien et gazier italien devient ainsi le dernier énergéticien en date à abandonner les énergies fossiles pour se concentrer sur ses activités de distribution.

Edison a sélectionné les banques d'investissement Rothschild et Perella Weinberg pour organiser la mise en vente de son pôle production et exploration, qui pourrait être valorisé entre deux et trois milliards de dollars (1,6 et 2,4 milliards d'euros), a précisé l'une des sources.

Edison cherche à développer son activité de distribution d'électricité et de gaz sur son marché intérieur, pariant sur sa libéralisation.

Ni Edison ni EDF ni Rothschild n'ont souhaité commenter ces informations. Perella Weinberg n'a pas répondu à une demande de Reuters.

Edison, dont EDF détient 99,48% du capital, est le troisième producteur d'électricité italien derrière Enel et Eni. C'est également le troisième grossiste en gaz avec une part du marché italien de 6% contre 83% pour Eni.

EDF a pris le contrôle d'Edison en 2012.

Le secteur de l'électricité européen est pénalisé ces dernières années par une baisse de la demande, de faibles prix de gros et un engouement croissant pour les énergies propres, obligeant les entreprises à revoir leur stratégie.

Engie a vendu son activité exploration et production au britannique Neptune Energy pour 4,7 milliards d'euros en 2017, tandis que l'allemand RWE a cédé sa filiale DEA en 2015.

Vers 13h40 GMT, le titre Edison perdait 0,42% en Bourse de Milan et celui d'EDF cédait 1,3% à Paris.

(Avec Dasha Afanasieva à Londres, Stephen Jewkes à Milan et Geert De Clercq à Paris; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)

par Clara Denina et Ron Bousso

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv WTI -1.56% 62.5 8.27%