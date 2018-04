Shire: Allergan dit envisager lui aussi de déposer une offre de rachat

Londres (awp/afp) - Le géant mondial de l'esthétique médicale Allergan a annoncé jeudi qu'il envisageait de déposer une offre d'achat sur le laboratoire pharmaceutique Shire, qui a déjà fait l'objet d'une proposition de 44 milliards de livres du japonais Takeda.

"Pour répondre aux spéculations dans la presse, Allergan confirme qu'il a entamé un processus en vue d'éventuellement déposer une offre sur Shire. Aucune offre n'a été déposée pour l'instant. Il n'est pas certain qu'une offre soit déposée et les termes d'une possible offre restent à définir", a expliqué le groupe dans un communiqué au London Stock Exchange où Shire est coté.

afp/rp