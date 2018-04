WPP rassure un peu sur son activité, le titre bondit

Londres (awp/afp) - Le géant britannique de la publicité WPP a tourné au ralenti en début d'année mais avec une activité moins morose que redouté, ce qui faisait bondir l'action en Bourse malgré les incertitudes sur son avenir, a indiqué le groupe lundi dans un communiqué.

Il s'agit des premiers chiffres publiés depuis la démission surprise mi-avril de son directeur général et fondateur Martin Sorrell, emporté par des allégations de comportement inapproprié sur l'utilisation de fonds de la société.

WPP a fait état dans son communiqué d'un chiffre d'affaires en recul de 4% à 3,6 milliards de livres (4,1 milliards d'euros) au cours du premier trimestre, surtout du fait d'un effet de change négatif.

La remontée de la livre britannique, qui accompagne les progrès réalisés dans les négociations sur le Brexit, pénalise des groupes comme WPP qui sont très présents à l'international et voient leurs revenus réalisés dans d'autres devises fondre une fois convertis en monnaie britannique.

Hors effet de change et à périmètre constant, l'activité de WPP a progressé de 0,8%, faisant un peu mieux que ce prévoyaient les analystes.

Le groupe fait face depuis plusieurs trimestres à de nombreux vents contraires, comme la réduction des dépenses publicitaires des grands annonceurs en particulier aux Etats-Unis et la concurrence des géants en ligne comme Facebook et Google.

Dans le détail, l'activité a été porteuse au Royaume-Uni, en Asie-Pacifique et en Amérique Latine, mais plus difficile en Amérique du Nord et en Europe.

WPP n'a par ailleurs pas changé ses objectifs pour 2018, à savoir une stabilité de son chiffre d'affaires à change et périmètre constant.

Le groupe a dans le même temps été peu disert sur son avenir, alors que les spéculations vont bon train depuis le départ de M. Sorrell, de nombreux analystes estimant probable la vente de certaines activités.

Mark Read et Andrew Scott, les deux directeurs opérationnels depuis le départ de M. Sorrell "assurent la stabilité et le leadership dont WPP a besoin", a relevé Roberto Quarta, président du conseil d'administration qui a pris des fonctions exécutives par intérim.

"Le conseil d'administration et moi-même les soutenons pleinement pour revoir la stratégie, nous faire des recommandations et aller de l'avant pour mettre en place notre vision pour le groupe", a-t-il affirmé.

Le Financial Times croyait savoir ce week-end que le fonds d'investissement CVC a approché le groupe concernant un possible rachat de son cabinet de recherche Kantar, qui pourrait être valorisé entre 3 et 3,5 milliards de livres.

Une activité légèrement meilleure que prévu et ces informations sur une possible vente de Kantar profitaient au titre en Bourse. L'action bondissait de 7,14% à 1.230,50 pence vers 08H30 GMT à la Bourse de Londres, dans un marché en légère hausse.

afp/rp