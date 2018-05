22/05/2018 | 15:15

La chaîne de distribution spécialisée dans le matériel de construction et de jardinage pour particuliers Lowe's annonce ce jour avoir nommé Marvin Ellison nouveau président-directeur général ('President and Chief Executive Officer').



L'ancien P-DG de JCPenney prendra ses fonctions le 2 juillet. La chaine de supermarchés a confirmé son départ en ce début d'après-midi.





