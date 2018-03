Lucibel : rachat d'un site industriel en Normandie

26/03/2018 | 10:33

Dans le cadre du partenariat initié entre Schneider Electric et Lucibel en avril 2015, Lucibel a finalisé l'acquisition du site industriel situé à Barentin (Seine-Maritime, Normandie) de SAE Gardy, filiale de Schneider Electric France, pour un prix qui intègre les aides financières promises par Schneider Electric dans le cadre de ce partenariat, en contrepartie de la reprise par Lucibel de collaborateurs SAE Gardy, a-t-on appris ce lundi.



Ce site, sur lequel Lucibel a progressivement relocalisé l'assemblage de ses solutions d'éclairage LED depuis 2015 et qui héberge également l'équipe R&D du groupe Lucibel ainsi que son centre logistique, est situé à 20 kilomètres de Rouen. Il s'étend sur une superficie totale de 4,5 hectares sur lesquels sont construits 12.400 mètres carrés de bâtiments (bureaux, ateliers, entrepôts).



Ce site, qui a hébergé une activité d'assemblage de disjoncteurs Schneider Electric jusqu'en juillet 2017, est désormais utilisé uniquement par Lucibel qui occupe, à ce jour, environ 50% de la surface totale.



L'espace disponible a vocation à être loué par Lucibel à des tiers, par le biais de baux précaires, afin que le groupe puisse poursuivre son déploiement progressif sur le site dans les prochaines années.





