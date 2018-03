Lucibel : [COMMUNIQUE DE PRESSE] Lucibel - rachat du site de Barentin

RUEIL-MALMAISON, le 26.03.2018

Dans le cadre du partenariat initié entre Schneider Electric et Lucibel en avril 2015, Lucibel vient de finaliser l'acquisition du site industriel situé à Barentin (Normandie), de SAE Gardy, filiale de Schneider Electric France, pour un prix qui intègre les aides financières promises par Schneider Electric dans le cadre de ce partenariat, en contrepartie de la reprise par Lucibel de collaborateurs SAE Gardy.

Ce site, sur lequel Lucibel a progressivement relocalisé l'assemblage de ses solutions d'éclairage LED depuis 2015 et qui héberge également l'équipe R&D du groupe Lucibel ainsi que son centre logistique, est situé à 20 km de Rouen. Il s'étend sur une superficie totale de 4,5 hectares sur lesquels sont construits 12 400 m2 de bâtiments (bureaux, ateliers, entrepôts).

Ce site, qui a hébergé une activité d'assemblage de disjoncteurs Schneider Electric jusqu'en juillet 2017, est désormais utilisé uniquement par Lucibel qui occupe, à ce jour, environ 50% de la surface totale.

L'espace disponible a vocation à être loué par Lucibel à des tiers, par le biais de baux précaires, afin que Lucibel puisse poursuivre son déploiement progressif sur le site dans les prochaines années.

Par ailleurs, en date du 1er janvier 2018, ont été transférés au sein de Lucibel SA le personnel, l'activité et les brevets de SLMS, joint-venture constituée avec Schneider Electric en 2015.

Le Groupe Lucibel a souhaité se renforcer dans cette activité car il considère comme cœur de métier et stratégique la technologie VLC (Visible Light Communication) développée par SLMS. Cette technologie de communication par la lumière est complémentaire du LiFi dans certains cas d'usage liés aux applications de géolocalisation intérieure (déclenchement d'informations produits dans le secteur des magasins, déclenchement d'informations liées aux œuvres dans un musée, guidage intérieur, …).

Prochaine publication

10 avril 2018 avant Bourse : Résultats annuels 2017

A propos de Lucibel :

LUCIBEL est un groupe français innovant qui conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. LUCIBEL est également pionnier dans le développement et la commercialisation du LiFi, solution d'accès à internet par la lumière co-développée avec son partenaire écossais Pure LiFi

Pour plus d'informations, merci de consulter le site internet www.lucibel.com