Lucibel : Lucibel et MEDIA6 annoncent leur partenariat - VLC

LUCIBEL apporte à MEDIA6 sa technologie VLC

dans le cadre d'un partenariat stratégique.

Et le point de vente phygital1 devient réalité !

Alors que plus de deux tiers des clients en phase d'achat dans un magasin consultent leur mobile2, Lucibel, le spécialiste français de solutions innovantes basées sur la technologie LED, et MEDIA6, concepteur et agenceur de points de vente, s'associent dans le cadre d'un partenariat stratégique pour proposer aux enseignes une offre « VLC (Visible Light Communication) inside », et aux consommateurs les bénéfices de la connectivité via la lumière.

Cette technologie de communication par la lumière offre une double fonctionnalité : en localisant très précisément un client équipé d'un smartphone, elle permet l'envoi d'informations contextualisées qui vont enrichir le parcours client dans un magasin et participer à l'augmentation du taux de transformation en points de vente.

Frédéric Granotier, Président de Lucibel, se réjouit dans ce contexte des débouchés du VLC, « Notre partenariat noué avec MEDIA6 permet une offre intégrée avec tous les bénéfices d'une approche très en amont : fonctionnalités, esthétisme « embarqué », compétitivité prix pour les responsables de magasins. Plus que jamais, je suis convaincu que, face au digital, l'avenir du commerce physique passe par la technologie VLC. »

D'ailleurs, afin d'accélérer encore les développements de la technologie VLC, le Groupe LUCIBEL a décidé d'intégrer dans sa Business Unit Interactive Technologies les salariés de SLMS, la joint-venture constituée avec Schneider Electric en 2015, pour développer et promouvoir le VLC.

De son côté Laurent Frayssinet, Directeur Général de MEDIA6 met l'accent sur une révolution du point de vente en pleine effervescence : « Cette technologie de communication par la lumière est une formidable opportunité de croissance pour les marques et offre de véritables services « phygitaux ». Elle permet de proposer une information premium avec envoi contextualisé, qui va enrichir le parcours client, le tout avec une précision de quelques centimètres et une forte réactivité de déclenchement de contenu sur le terminal mobile! C'est ce niveau de micro-géolocalisation et de temps de réponse que recherchent nos clients pour proposer une expérience d'achat unique et réellement différenciante aux consommateurs. Avec ce partenariat, nous concrétisons aujourd'hui une véritable expérience client. »

Zoom sur les avantages pour les consommateurs :

Grâce à leur géolocalisation fine, l'application de fidélisation du détaillant peut guider les consommateurs vers les produits qu'ils désirent, fournir des offres adaptées au contexte ou des informations complémentaires pertinentes à leur décision d'achat. Par exemple : informer les clients, les aider à atteindre la position exacte du produit, transformer une liste d'achat en carte personnalisée et pousser des offres ou d'autres notifications en cours de parcours.

« VLC by Lucibel » offre un accès à une information fluide, précise et géo-contextualisée, « la bonne information, au bon moment, au bon endroit ».

Zoom sur les avantages pour les détaillants :

Les données collectées sur la localisation et l'itinéraire du consommateur en magasin sont des informations précieuses qui peuvent être utilisées par le détaillant. Le détaillant peut extraire et analyser les données pour produire des heatmaps (cartes de chaleur) de navigation, les préférences d'achat, l'historique de navigation en magasin ainsi que la possibilité de connecter facilement le personnel du magasin au consommateur, améliorant donc l'efficacité du personnel et facilitant l'expérience d'achat.

Une double approche de commercialisation :

D'un côté, la solution baptisée « Light Touch-Point » équipe l'éclairage mobilier ou immobilier, portée par des intégrateurs spécifiques à chaque secteur, comme MEDIA6.

De l'autre, Lucibel développe des partenariats avec les grands noms de l'édition logicielle (applications métier ou grand public) pour leur permettre d'intégrer l'API (Application Programming Interface) ou le SDK (Software Development Kit) afin d'offrir la fonctionnalité de déclenchement contextuel au client final.

Un potentiel encore plus large :

La technologie VLC offre également la possibilité de se géolocaliser à l'intérieur d'un bâtiment (gare, aéroport, immeuble de bureaux) ou d'un centre commercial, ce qui offre un service complémentaire à la géolocalisation extérieure, déjà largement adoptée avec l'émergence d'internet et de la 4G.

Enfin, le potentiel du « VLC by Lucibel » s'étend au-delà du commerce de détail à des secteurs ayant des spécificités en matière d'écosystèmes et d'intervenants, tels le suivi des objets dans les usines et les entrepôts, l'optimisation du flux de travail dans le secteur de la santé ou encore le développement de services premium dans les musées, centres commerciaux...

A propos de Lucibel :



LUCIBEL est un groupe français innovant qui conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. LUCIBEL est également pionnier dans le développement et la commercialisation du LiFi, solution d'accès à internet par la lumière co-développée avec son partenaire écossais Pure LiFi.



Pour plus d'informations, merci de consulter le site internet www.lucibel.io

A propos de MEDIA6 :



MEDIA6 crée et agence des lieux de vente, fabrique leurs supports de communication et de présentation dans le but de favoriser l'augmentation de la fréquentation du lieu de vente, mais aussi d'optimiser et d'orienter les ventes au moment de l'acte d'achat.



Pour plus d'informations, merci de consulter le site internet www.media6.com

Lucibel est coté sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

1 Phygital : contraction entre les mots « physique » et « digital », qui renvoie à l'utilisation des outils numériques pour développer le chiffre d'affaires des points de vente physiques.

2 Selon les chiffres de RetailMeNot rapportés par l'Observatoire du commerce mobile (juin 2017)

