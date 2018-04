Lucibel : Résultats annuels 2017 de Lucibel

Résultats annuels 2017 : recentrage et maintien de la marge

Le groupe Lucibel annonce ses résultats annuels établis en normes IFRS, audités et arrêtés par le Conseil d'administration du 3 avril 2018.

Dans un contexte de marché difficile, Lucibel a mis en œuvre sa stratégie de recentrage. Le Groupe a réussi à maintenir sa marge brute à un niveau élevé tout en maîtrisant ses charges opérationnelles.

Dans la continuité de sa décision, prise en 2014, de relocaliser en France l'essentiel de sa fabrication, Lucibel a racheté en février 2018, à Schneider Electric, son site de Barentin (Normandie) pour un prix de 700 K€, nettement inférieur à sa valeur de marché, en vertu des accords avec le groupe Schneider Electric.

Lucibel effectue l'assemblage de ses produits, sa R&D et sa gestion logistique sur ce site situé près de Rouen, d'une superficie totale de 4,5 hectares, sur lequel sont construits 12 400 m2 de bâtiments (bureaux, ateliers, entrepôts), ce qui permettra d'accompagner le Groupe dans le déploiement de ses activités.

A l'issue de la publication des comptes au 31 décembre 2017, Frédéric Granotier, Président Directeur Général de Lucibel, a déclaré : « Je me félicite que Lucibel ait achevé son recentrage afin d'accompagner au mieux le développement prometteur qui s'offre au LiFi. L'année 2017 a été difficile mais 2018 a débuté sur une tendance favorable, notamment pour la Business Unit Interactive Technologies qui va connaître une forte croissance sur l'année 2018, grâce à la montée en puissance des technologies VLC et LiFi et à la poursuite de l'accélération de l'activité Line 5 ».

Comptes consolidés audités établis en normes IFRS

Données en K€ Réalisé

2017 Réalisé

2016 Variation en K€ Chiffre d'affaires 19 369 27 138 (7 770) Marge brute 9 404 13 037 (3 633) en % du CA 48,6% 48,0% Charges opérationnelles courantes (1) (10 368) (10 971) (603) EBITDA (964) 2 066 (3 030) Amortissements et provisions (2) (428) (862) (434) Résultat opérationnel courant hors IFRS2 (1 392) 1 205 (2 596) IFRS 2 - Paiements en actions (261) (435) (174) Résultat opérationnel courant (1 653) 769 (2 422) Autres produits & charges (74) (1 309) 1 236 EBIT (1 726) (540) (1 187) Résultat financier / IS (94) (317) 223 Résultat net (1 820) (857) (964)

(1) hors éléments non monétaires : dotations nettes aux amortissements et provisions, rémunérations en actions (IFRS 2) - (2) y compris provisions pour retraite

EBITDA = résultat opérationnel courant retraité des éléments de charges et de produits non monétaires (notamment les dotations nettes aux amortissements et provisions et les paiements en actions)

EBIT = résultat opérationnel après quote-part de résultat net des entités mises en équivalence et avant charges financières et impôt sur les sociétés

Chiffre d'affaires

Sur l'exercice 2017, le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 19 369 K€ contre 27 138 K€ sur l'exercice 2016. Cette évolution s'explique :

pour 5 M€, par le désengagement du Groupe de l'activité non stratégique mise en place en 2016 dans le cadre du dispositif des Certificats d'Economie d'Energie (CEE).

pour plus d'1 M€, par les sorties du périmètre de consolidation, au cours de l'exercice 2016, des sociétés Citeclaire et Lucibel Middle East.

Après l'attentisme fort lié au contexte préélectoral qui a affecté en début d'année le niveau d'activité de ses filiales Procédés Hallier et Cordel, le Groupe a enregistré au 2nd semestre 2017 des commandes significatives notamment sur l'entité Cordel, pour du matériel fourni et posé.

La demande a été si forte que le Groupe n'a pas été en mesure d'achever toutes les installations et donc de facturer l'ensemble des commandes avant le 31 décembre 2017, entrainant un report de chiffre d'affaires d'environ 1 M€ sur 2018.

EBITDA

En dépit d'une concurrence forte sur l'ensemble de ses marchés, le Groupe a augmenté légèrement son taux de marge brute qui s'établit à 48,6% du chiffre d'affaires sur l'exercice 2017 contre 48% sur 2016.

Afin de conserver une structure de coûts en adéquation avec son activité, le Groupe a poursuivi son plan de réduction des charges opérationnelles : celles-ci s'élèvent à 10 368 K€ en 2017 contre 10 971 K€ sur l'exercice 2016. Du fait de la baisse d'activité enregistrée en début d'année, le Groupe enregistre une perte EBITDA de 964 K€. Après intégration du résultat financier, la perte nette du Groupe s'établit à 1 820 K€.

Après imputation du résultat de l'exercice, les fonds propres du Groupe s'élèvent à 14,9 M€ au 31 décembre 2017 et intègrent notamment l'incidence de l'augmentation de capital clôturée en avril 2017, d'un montant net de 4,2 M€.

Au 31 décembre 2017, compte tenu d'une trésorerie brute disponible de 4,7 M€, l'endettement financier net du Groupe se limite à un peu plus de 2,2 M€, ce qui représente 15% des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2017 (gearing de 0,15).

Perspectives 2018

En mars 2017, Lucibel a annoncé la structuration du Groupe autour de deux Business Units : le périmètre de la Business Unit Lighting comprend l'ensemble des activités du Groupe dans l'éclairage LED, tandis que la Business Unit Interactive Technologies regroupe les activités les plus innovantes du Groupe ; sa mission consiste à concevoir et commercialiser des solutions à forte valeur ajoutée s'appuyant sur la technologie LED mais dont les fonctionnalités vont au-delà de l'éclairage.

Le Groupe indique que l'activité de la Business Unit Lighting est restée rentable sur 2017 en dépit d'un contexte difficile. La perte du Groupe sur l'exercice s'explique donc par la perte enregistrée par la Business Unit Interactive Technologies, qui a nécessité, en 2017, des dépenses et investissements significatifs.

Pour 2018, le Groupe a identifié plusieurs axes de développement pour sa Business Unit Lighting, notamment:

La poursuite du développement de nouveaux segments de marché : en 2017, Cordel s'est positionnée sur la rénovation de l'éclairage d'entrepôts. Ainsi, Cordel a, d'ores et déjà, installé ses solutions d'éclairage dans 3 entrepôts depuis le début de l'année 2018 et d'autres dossiers sont à l'étude. Procédés Hallier, dont l'expertise acquise dans le monde de la muséographie est reconnue, dispose d'un avantage compétitif auprès des hôtels et boutiques de luxe, dont les contraintes et les exigences sont très proches de celles des musées.

: en 2017, Cordel s'est positionnée sur la rénovation de l'éclairage d'entrepôts. Ainsi, Cordel a, d'ores et déjà, installé ses solutions d'éclairage dans 3 entrepôts depuis le début de l'année 2018 et d'autres dossiers sont à l'étude. Procédés Hallier, dont l'expertise acquise dans le monde de la muséographie est reconnue, dispose d'un avantage compétitif auprès des hôtels et boutiques de luxe, dont les contraintes et les exigences sont très proches de celles des musées. La Business Unit Lighting profite de toutes les innovations du Groupe. Par exemple, Cordel présente à ses clients, grandes enseignes nationales, la technologie VLC (Visible Light Communication) qui permet d'envoyer à un client présent dans un point de vente du contenu ciblé, via son smartphone. De la même façon, Procédés Hallier a intégré cette technologie VLC dans son offre et un premier projet est en cours de réalisation. Les avancées technologiques de Lucibel sont ainsi immédiatement portées par les équipes commerciales de la Business Unit Lighting, à savoir le LiFi (technologie permettant d'accéder à internet par la lumière), et Cronos, luminaire qui reproduit le cycle de la lumière naturelle et favorise le bien-être et l'efficacité au travail de ses utilisateurs.

En 2018, la Business Unit Interactive Technologies va accélérer son développement avec notamment la mise sur le marché, en septembre 2018, de la 2ème génération de sa solution LiFi. Le groupe Lucibel reste pionnier sur cette technologie, en l'ayant commercialisée auprès d'environ soixante-dix clients dans des environnements très divers (banques, industries, hôpitaux, sièges sociaux d'entreprise, …). Parmi les premiers clients de cette solution « LiFi by Lucibel » figurent Arkea Crédit Mutuel, Orange, Thales, Alstom, GRT Gaz, SNCF, Citelum et Nexity.

Les clients sont unanimes sur les bénéfices apportés par cette solution qui permet, notamment, une grande sécurité dans l'échange des données. La 2ème génération de cette solution LiFi présentera des performances techniques améliorées et un prix de commercialisation qui permettra d'initier des déploiements sur les installations pilotes réalisées avec la 1ère génération « LiFi by Lucibel ».

Le Groupe continue à travailler sur les nombreux cas d'usage dans lesquels cette technologie pourrait s'intégrer. Par exemple, en permettant une localisation précise jusqu'au cm, le LiFi s'avère être une solution pertinente pour les acteurs de la logistique qui souhaitent étendre l'utilisation de la robotique à la gestion de leurs entrepôts. Au-delà de ces cas d'usage, la technologie LiFi pourra être amenée à jouer un rôle majeur dans le développement de « l'Internet des Objets » (IoT : Internet of Things).

Afin d'accélérer les développements de sa technologie VLC (Visible Light Communication), le Groupe LUCIBEL a décidé d'intégrer, au 1er janvier 2018, au sein de sa Business Unit Interactive Technologies, les 4 salariés de SLMS, joint-venture constitué avec Schneider Electric en 2015, pour développer et promouvoir le VLC. Cette technologie de communication par la lumière offre une double fonctionnalité : en localisant très précisément un client équipé d'un smartphone, elle permet l'envoi d'informations contextualisées qui vont enrichir le parcours client dans un magasin et augmenter le taux de transformation client dans le point de vente.

La technologie VLC offre également la possibilité de géolocaliser un utilisateur à l'intérieur d'un bâtiment (gare, aéroport, immeuble de bureaux) ou d'un centre commercial, afin de lui offrir un service de guidage intérieur complémentaire aux services de géolocalisation déjà existants (GPS, Googlemap, …) qui, eux, ne sont fonctionnels qu'en extérieur.

La Business Interactive Technologies intègre également l'activité Line 5 qui commercialise, par le biais d'un réseau de vente directe, des produits cosmétiques utilisant la technologie LED. Cette activité enregistre une très forte croissance de ses ventes (plus de 60% de croissance sur 2017), tendance confirmée sur le 1er trimestre 2018. Au cours du 2ème trimestre 2018, Line 5 va élargir son offre en mettant sur le marché Hypnos, le 1er luminaire d'aide à l'endormissement. Conçu avec des médecins, Hypnos favorise la sécrétion de mélatonine, hormone du sommeil, en fin de journée ce qui permet de faciliter l'endormissement et d'améliorer la qualité du sommeil. Cette innovation devrait encore soutenir la croissance de cette activité, qui vise plus d'1 M€ de chiffre d'affaires sur 2018.

Prochaines publications

27 juillet 2018 avant Bourse : Chiffre d'affaires semestriel

8 octobre 2018 avant Bourse : Résultats du 1er semestre 2018

A propos de Lucibel :

LUCIBEL est un groupe français innovant qui conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. LUCIBEL est également pionnier dans le développement et la commercialisation du LiFi, solution d'accès à internet par la lumière co-développée avec son partenaire écossais pureLiFi

Pour plus d'informations, merci de consulter le site internet www.lucibel.io

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel / Agence Scenarii :

Julie Rambaud

julie.rambaud@scenarii.fr Contact Lucibel / Relations investisseurs :

Séverine Jacquet - Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com

Tel : +33 (0)1 80 03 16 70

ANNEXES AU COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

Données en K€, normes IFRS 31/12/2017 31/12/2016 Chiffre d'affaires 19 369 27 138 Achats consommés (9 039) (13 096) Charges externes (4 573) (5 192) Charges de personnel (7 689) (8 305) Impôts et taxes (285) (325) Dotations nettes des reprises

aux amortissements et provisions (428) (862) Autres produits et charges d'exploitation 994 1 411 Résultat opérationnel courant (1 653) 769 Autres produits et charges opérationnels (51) (1 103) Résultat opérationnel (1 703) (334) Part dans le résultat des entités mises en équivalence (23) (206) Résultat opérationnel après quote-part de résultat

net des entités mises en équivalence (1 726) (540) Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 3 Coût de l'endettement financier brut (199) (268) Coût de l'endettement financier net (196) (268) Autres produits et charges financiers 104 (48) Résultat financier (92) (315) Impôt sur les résultats (2) (2) Résultat net (1 820) (857) Dont part attribuable aux actionnaires

de la société mère (1 776) (995) Dont part attribuable aux intérêts

ne donnant pas le contrôle (44) 138

BILAN CONSOLIDÉ

ACTIFS - en K€ 31/12/2017 31/12/2016 Ecarts d'acquisition 7 740 7 740 Immobilisations incorporelles 3 639 3 627 Immobilisations corporelles 597 640 Entités mises en équivalence 0 23 Actifs financiers opérationnels 0 0 Prêts et dépôts 143 149 Autres actifs long terme 59 1 Impôts différés actifs 1 1 Total des actifs non courants 12 179 12 181 Stocks 4 855 4 414 Clients et comptes rattachés 5 715 5 506 Autres actifs courants 1 800 1 411 Créances d'impôts courants - 0 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 723 4 811 Total actifs courants 17 093 16 143 TOTAL DES ACTIFS 29 272 28 324

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS - en K€ 31/12/2017 31/12/2016 Capital 10 520 9 414 Prime d'émission 40 836 37 694 Actions propres (396) (403) Ecart de conversion (178) (207) Réserves et résultat accumulés (35 871) (34 358) Total capitaux propres, part du groupe 14 911 12 141 Capitaux propres, part attribuable aux intérêts ne donnant pas le contrôle (15) 14 Capitaux propres 14 896 12 155 Emprunts et dettes financières 2 319 4 103 Autres passifs non courants 38 - Avantages au personnel 171 155 Provisions - part non courante 241 489 Impôts différés passifs - - Total des passifs non courants 2 769 4 747 Emprunts et concours bancaires (part à moins d'un an) 4 639 4 512 Provisions - part courante 281 617 Fournisseurs et comptes rattachés 3 124 2 700 Dettes d'impôt - - Autres passifs courants 3 564 3 593 Total des passifs courants 11 608 11 421 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 29 272 28 324

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

En K€, IFRS 31 12 2017 31 12 2016 Flux net de trésorerie généré par l'activité (1 731) 2 639 Capacité d'autofinancement (1 004) 1 003 Variation du BFR (727) 1 636 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (776) (1 222) Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles. (184) (179) Décaissements liés aux frais de développement immobilisés (595) (304) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations. corporelles et incorporelles 0 3 Décaissements liés aux prêts et dépôts 2 (363) Flux liés aux opérations de regroupement - (379) Flux de trésorerie lié au financement 2 424 (534) Augmentation de capital, nette des frais 4 262 1 163 Transactions sur actions propres 7 14 Remboursement d'emprunts et dettes financières (2 211) (1 595) Emission emprunts et dettes financières 403 1 003 Variation sur passifs financiers liés à l'affacturage 104 (918) Intérêts financiers nets versés (142) (201) Incidence des variations des cours de devises (7) 2 Variation nette de trésorerie (90) 885 Trésorerie à l'ouverture 4 811 3 926 Trésorerie à la clôture 4 721 4 811

