Lufthansa : attend une stabilité des prix après un bénéfice record

La compagnie aérienne bénéficie de prix du kérosène bas, d'une demande soutenue et de la faillite de son concurrent de plus petite taille Air Berlin qui a contribué à augmenter le nombre de passagers sur les vols de Lufthansa mais aussi de ses filiales Eurowings, Austrian et Swiss Airlines.

Lufthansa a toutefois confirmé jeudi qu'elle s'attendait à voir sa facture carburants augmenter de 700 millions d'euros.

Lufthansa a publié au titre de 2017 un bénéfice ajusté avant intérêts et impôt en hausse de 70% à 2,97 milliards d'euros, un résultat supérieur aux attentes des analystes qui étaient en moyenne à 2,84 milliards d'euros, selon une enquête de Reuters.

Sa recette unitaire - baromètre mesurant les revenus tirés des capacités - a augmenté de 1,9% l'an dernier et de 2,3% au quatrième trimestre.

"Il y a très peu d'années dans ce secteur qui voient (ce baromètre) progresser dans de telles proportions", a dit le directeur financier Ulrik Svensson.

La tendance des prix est "légèrement positive" au premier trimestre et au premier semestre 2018, a ajouté Svensson, précisant que Lufthansa ne disposait pas d'assez d'éléments pour donner une perspective pour le second semestre.

Les investisseurs craignent que les compagnies aériennes ne mettent trop de sièges à disposition cette année, ce qui pourrait se traduire par de nouvelles pressions sur les prix des billets.

Lufthansa a renoncé à racheter à Air Berlin la compagnie aérienne Niki en raison d'un problème de concurrence et a choisi de développer rapidement sa filiale budget Eurowings pour combler le vide laissé par Air Berlin.

Elle compte augmenter ses capacités de 9,5% cette année alors qu'elle visait un pourcentage de 12% en janvier.

Air France-KLM a annoncé mercredi une forte hausse de ses capacités pour la saison d'été, en particulier dans le long-courrier et le low cost, ouvrant un record de 78 nouvelles liaisons.

Conséquence de la hausse du bénéfice, Lufthansa compte porter son dividende à 0,80 euro par action, ce qui est plus qu'un consensus Reuters le donnant à 0,71 euro, et entend maintenir le dividende à ce niveau, voire l'augmenter, dans les années à venir.

L'action a ouvert en hausse 1% en Bourse de Francfort.

