Lufthansa : publication record pour 2017

15/03/2018 | 10:09

Lufthansa gagne 1,5% à Francfort, après la publication pour 2017 des 'meilleurs résultats de son histoire', avec un profit opérationnel ajusté en hausse de 70% à près de trois milliards d'euros, contre un consensus plus proche de 2,8 milliards.



Le transporteur aérien a ainsi amélioré sa marge opérationnelle ajustée de 2,9 points à 8,4% pour des revenus en croissance de 12,4% à 35,6 milliards d'euros, ayant profité notamment d'une nouvelle réduction de son coût unitaire.



Le groupe allemand proposera une hausse de 60% de son dividende à 0,80 euro par action et indique ne s'attendre pour 2018 qu'à un profit opérationnel ajusté 'légèrement en dessous' du niveau record enregistré sur l'exercice écoulé.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.