PRESSE: L'offre de Lufthansa sur Alitalia est la plus prometteuse - ministre italien

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--L'offre de l'allemand Lufthansa est la plus prometteuse parmi celles formulées pour la reprise de la compagnie italienne en difficulté Alitalia, mais la poursuite du processus est suspendue à la formation d'un nouveau gouvernement à Rome, a indiqué le ministre italien du Développement économique, Carlo Calenda, dans une interview au journal La Repubblica.

Alitalia a récemment indiqué avoir reçu trois offres de reprise et que celles-ci étaient examinées par les trois commissaires en charge du processus de cession. Lufthansa et easyJet ont chacun confirmé avoir fait des propositions en vue d'une restructuration et d'une reprise des actifs la compagnie. D'après le journal italien Il Sole 24 Ore, la compagnie aérienne à bas coûts Wizz Air est le troisième groupe en lice pour ce rachat.

Par ailleurs, selon diverses informations de presse, Air France-KLM, Delta Air Lines et Cerberus Capital Management pourraient faire partie du consortium conduit par easyJet.

