Ryanair va prendre le contrôle de la compagnie aérienne de Niki Lauda

Dublin (awp/afp) - Ryanair a dévoilé mardi un accord pour acquérir la majorité du capital de la compagnie aérienne à bas coût autrichienne de Niki Lauda, pour 50 millions d'euros.

L'ancien champion du monde autrichien de F1 vient de racheter la compagnie à bas coûts Niki, qu'il avait fondée et qui appartenait au groupe en faillite Air Berlin. A partir de ses actifs, il vient de bâtir une nouvelle compagnie baptisée LaudaMotion basée à Vienne en Autriche.

La compagnie aérienne irlandaise à bas coût Ryanair explique dans un communiqué avoir trouvé un accord avec Niki Lauda pour prendre le contrôle de LaudaMotion.

Niki Lauda avait racheté Niki en début d'année pour 47 millions d'euros et a repris pour l'heure 641 de ses 1.000 salariés dans LaudaMotion.

Cette dernière devrait proposer ses premiers vols depuis l'Allemagne et la Suisse le 25 mars, puis depuis l'Autriche en juin, principalement vers des destinations ensoleillées de la Méditerranée (Baléares, Grèce...).

L'opération prévoit que Ryanair achète une première participation de 24,9% du capital, avant de monter dès que possible à 75% si l'autorité européenne de la concurrence l'accepte.

Outre la somme de 50 millions d'euros, correspondant au rachat de 75% du capital, Ryanair va dépenser 50 millions d'euros supplémentaires pour financer le groupe lors de la première année suivant l'acquisition. Le groupe irlandais espère que LaudaMotion sera rentable au bout de trois ans.

"En ayant accès à la flotte et aux ressources financières de Ryanair, LaudaMotion va désormais grandir plus rapidement alors qu'elle cherche à être compétitif dans un marché dominé par les tarifs élevés de Lufthansa et de ses filiales suisse et autrichienne", a souligné dans le communiqué Michael O'Leary, directeur général de Ryanair.

Niki Lauda sera le président du conseil d'administration de la compagnie et supervisera la stratégie pour développer cette compagnie à bas coût qui devra fonctionner à terme avec 21 avions dont 6 fournis par Ryanair.

"Un nouvel acteur sur le marché de l'aviation est né et j'ai hâte d'offrir à nos passagers un large éventail de trajets et des tarifs compétitifs", a déclaré M. Lauda.

afp/rp