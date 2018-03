LULULEMON : ATHLETICA dépasse le consensus au quatrième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lululemon Athletica a dévoilé un bénéfice net de 119,76 millions de dollars au titre de son quatrième trimestre clos fin janvier, soit 88 cents. Il a reculé de 12%. Hors éléments exceptionnels, son bénéfice par action est ressorti à 1,33 dollar. Le chiffre d'affaires du fabricant d'équipements de yoga a progressé pour sa part de 18% au quatrième trimestre pour atteindre 928,8 millions de dollars. En données comparables, il a augmenté de 12%. Le consensus tablait sur un bénéfice par action ajusté de 1,27 dollar et un chiffre d'affaires de 912,4 millions.Pour son exercice actuel, Lululemon prévoit un chiffre d'affaires compris entre 2,985 et 3,022 milliards de dollars pour un bénéfice par action de 3 à 3,08 dollars. Le consensus FactSet est de 3,02 dollars de bénéfice par action et 2,95 milliards de ventes.Sur le seul premier trimestre, ses ventes devraient ressortir entre 612 et 617 millions de dollars et son bénéfice par action entre 44 et 46 cents.