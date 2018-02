Luxoft : est l’une des six sociétés collaborant avec Amazon Web Services pour accélérer l’adoption de la blockchain

Luxoft Holding Inc (NYSE : LXFT), un fournisseur mondial de services informatiques, annonce aujourd’hui sa collaboration avec Amazon Web Services (AWS) en vue de permettre aux entreprises d’adopter la blockchain et les technologies de registre distribué (en anglais : distributed ledger technologies - DLT).

Luxoft est l’une des six sociétés de services informatiques et de conseil à mettre à la disposition des utilisateurs d’AWS ses services de conseil et de développement pour la blockchain.

« Nous sommes absolument ravis de travailler avec AWS pour aider les utilisateurs à adopter la blockchain et les DLT », a déclaré Vasiliy Suvorov, vice- président chez Luxoft de la stratégie en matière de technologies. « La blockchain permet la suppression des silos de données, ainsi qu’une amélioration de la confiance et de l’efficacité opérationnelle. En utilisant AWS pour déployer et intégrer les DLT dans les processus quotidiens, les entreprises peuvent révolutionner leur manière de fonctionner. »

Luxoft aide à accélérer le déploiement et l’intégration sur AWS de la blockchain et des projets basés sur les DLT, et travaille déjà sur plusieurs projets DLT utilisant le Cloud. Par exemple, Luxoft construit un système de traitement des demandes de remboursement de soins de santé pour un prestataire de santé de premier plan en utilisant les DLT. En utilisant AWS, qui unifie les outils et les configurations tout en maintenant les données séparées, Luxoft a simplifié la création du réseau et par conséquent accéléré son déploiement.

Par l’entremise de la pratique Digital Enterprise de Luxoft, Luxoft et AWS sont en mesure de transformer les processus organisationnels en permettant aux entreprises d’adopter une stratégie blockchain qui ajoute rapidement et facilement de nouveaux participants à l’écosystème d’un projet. Cela permet aux entreprises d’innover avec de nouveaux produits et services, d’explorer des modèles d’entreprise décentralisés émergents et d’opérer de manière sécurisée à l’échelle mondiale - améliorant ainsi les résultats commerciaux.

C’est la deuxième fois que Luxoft collabore avec AWS pour aider ses utilisateurs à développer des solutions technologiques de pointe, travaillant déjà avec AWS sur des solutions pour l’Internet des Objets depuis 2016.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les capacités de Luxoft en matière de blockchain.

À propos de Luxoft

Luxoft (NYSE:LXFT) est un fournisseur mondial de services informatiques qui propose aux sociétés multinationales des solutions technologiques novatrices offrant des résultats commerciaux mesurables. Son offre englobe les conseils stratégiques, les services de développement de logiciels personnalisés, ainsi que l'ingénierie des solutions numériques. Luxoft permet aux entreprises d’améliorer leur compétitivité en tirant parti de son expertise dans de nombreuses industries, telles que le secteur financier, le secteur de l'automobile, des communications, ainsi que des soins de santé et des sciences de la vie. L’engagement Luxoft s'appuie sur un personnel hautement qualifié, et permet à l'entreprise de continuer à innover en permanence dans le domaine de la technologie numérique en pleine évolution.

Luxoft, dont le siège d'exploitation se trouve à Zoug, en Suisse, compte plus de 13 100 employés dans 41 villes réparties dans 20 pays sur cinq continents. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse de Luxoft Holding, Inc ("Luxoft") contient des "déclarations prospectives" selon le sens du Securities Litigation Reform Act de 1995, Section 27A du Securities Act of 1933, et Section 21E du Securities Exchange Act de1934. Ces déclarations prospectives incluent des informations portant sur les résultats possibles ou présumés de notre entreprise et notre situation financière, ainsi que les résultats de nos opérations, liquidités, plans et objectifs. Dans certains cas, il est possible d'identifier les déclarations prospectives grâce à des termes tels "pense", "pourrait", "estime", "continue", "anticipe", "a l'intention de", "devrait", "prévoit", "s'attend à", "prédit", "potentiel", leur équivalent négatif, ou d'autres expressions similaires. Ces déclarations sont sujettes, sans limites, aux facteurs de risques évoqués dans la section "Facteurs de risque" du rapport annuel de Luxoft, sur le formulaire 20-F, de l'exercice clos au 31 mars 2017, ainsi que d'autres documents déposés ou fournis par Luxoft à la Securities and Exchange Commission. Sauf si la loi l'exige, Luxoft n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement toute déclaration prospective, pour quelque raison que ce soit, après la date du présent communiqué de presse, que ce soit suite à de nouvelles informations, des événements futurs ou autres.

