LUXOTTICA dévoile des résultats annuels en ligne avec les attentes

Données financières (€) CA 2018 9 177 M EBIT 2018 1 516 M Résultat net 2018 1 008 M Dette 2018 387 M Rendement 2018 2,11% PER 2018 24,19 PER 2019 23,47 VE / CA 2018 2,71x VE / CA 2019 2,53x Capitalisation 24 495 M Graphique LUXOTTICA GROUP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique LUXOTTICA GROUP Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 18 Objectif de cours Moyen 53,7 € Ecart / Objectif Moyen 6,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Francesco Milleri Deputy Chairman & Chief Executive Officer Leonardo del Vecchio Executive Chairman Giorgio Striano Chief Operating Officer Stefano Grassi Chief Financial Officer & Director Luigi Francavilla Vice Chairman Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) LUXOTTICA GROUP -2.25% 30 192 FIELMANN AG -8.53% 7 027 GRANDVISION -14.77% 5 724 JINS INC. -9.36% 1 172 NEW LOOK VISION GROUP INC -2.00% 413 CONTEXTVISION AB (PUBL.) -4.35% 54