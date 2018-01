LUXOTTICA S'ATTEND À UNE

Le chiffre d'affaires du premier fabricant mondial de lunettes s'est élevé en 2017 à 9,16 milliards d'euros, en hausse de 2,2% à taux de change constants, conformément au consensus Thomson Reuters SmartEstimate.

Luxottica avait prédit une croissance de ses ventes à taux de change constants entre le bas et le milieu d'une fourchette à un chiffre et une hausse à peu près identique de son résultat d'exploitation et de son bénéfice net.

"Le bénéfice net devrait croître fortement", a déclaré lundi le groupe italien, qui attend le feu vert des autorités de la concurrence à son projet de fusion avec le géant français de l'optique Essilor pour 50 milliards d'euros.

Luxottica, qui commercialise entre autres les marques Ray Ban et Chanel, publiera ses résultats complets le 26 février.

Sur le seul quatrième trimestre, les ventes ont progressé de 4,3% à taux de change constants, soit plus du double du rythme de croissance des neuf premiers mois, grâce à une embellie sur le marché américain.

L'Amérique du Nord, où il détient les chaînes d'opticiens LensCrafters et Sunglass Hut, est le principal marché du groupe milanais, ayant représenté 60% de son chiffre d'affaires en 2016.

En prenant en compte la dépréciation du dollar et d'autres devises par rapport à l'euro, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre baisse toutefois de 2,3% et celui de l'ensemble de l'exercice ne progresse plus que de 0,8%.

"Le quatrième trimestre 2017 a été le meilleur de l'année pour les ventes en gros, les ventes en magasins à périmètre comparable, pour Sunglass Hut sur ses principaux marchés géographiques et pour les ventes en ligne", a indiqué Luxottica.

Les ventes à magasins comparables se sont stabilisées au quatrième trimestre après avoir reculé fortement les trois mois précédents en raison d'une réorganisation de LensCrafters. Les ventes de la chaîne ont continué de baisser au quatrième trimestre mais dans une proportion moindre.

Depuis son retour à la tête du groupe en 2014, le fondateur et président de Luxottica Leonardo Del Vecchio a lancé une vaste restructuration de l'entreprise et chamboulé aussi sa direction. Luxottica a perdu en décembre son quatrième administrateur délégué en trois ans.

