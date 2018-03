15 mars 2018 Prix LVMH 2018 pour les Jeunes Créateurs de Mode : LVMH annonce la liste des 9 finalistes

La cinquième édition du Prix LVMH pour les Jeunes Créateurs de Mode connaît cette année un grand succès, avec plus de 1300 candidats représentant plus de 90 pays de tous les continents.

Parmi les 20 jeunes designers, sélectionnés pour la demi-finale, qui ont présenté leurs collections à Paris, les 1er et 2 mars dernier, 9 ont été retenus par 48 experts internationaux du monde de la mode (liste jointe).

Ces 9 jeunes créateurs sont les finalistes du Prix LVMH . Ils se présenteront devant le jury du Prix (liste ci-jointe) le vendredi 6 juin prochain à la Fondation Louis Vuitton , où le lauréat 2018 sera désigné.

Les 9 finalistes sont (par ordre alphabétique) :

A-COLD-WALL par Samuel Ross (créateur britannique basé à Londres). Mode masculine présentée à Londres.

BOTTER par Rushemy Botter & Lisi Herrebrugh (créateurs hollandais basés à Anvers). Mode masculine présentée à Paris.

CHARLES JEFFREY LOVERBOY par Charles Jeffrey (créateur britannique basé à Londres). Mode féminine et masculine présentée à Londres.

DOUBLET par Masayuki Ino (créateur japonais basé à Tokyo). Mode unisexe présentée à Tokyo.

ECKHAUS LATTA par Zoe Latta & Mike Eckhaus (créateurs américains basés à New York et Los Angeles). Mode féminine et masculine présentée à New York.

KWAIDAN EDITIONS par Léa Dickely & Hung La (créateurs français et américano-vietnamien basés à Londres). Mode féminine présentée à Paris.

LUDOVIC DE SAINT SERNIN par Ludovic de Saint Sernin (créateur français basé à Paris). Mode unisexe présentée à Paris.

MATTHEW ADAMS DOLAN par Matthew Adams Dolan (créateur américain basé à New York). Mode unisexe présentée à New York.

ROKH par Rok Hwang (créateur coréen basé à Londres). Mode féminine présentée à Paris.

Delphine Arnault déclare : « La qualité et le niveau de cette cinquième édition du Prix LVMH ont rendu difficile le choix de nos experts. Nous avons donc élargi la sélection de la finale à 9 créateurs au lieu de 8, plusieurs des candidats ayant recueilli le même nombre de voix.

Cette édition fait la part belle aux collectifs créatifs : ainsi 3 de nos finalistes travaillent en duo. Par ailleurs, il est intéressant de noter cette année une véritable diversité, avec 2 marques proposant des collections femme, 2 collections homme, 2 collections homme et femme ainsi que 3 collections unisexes. Je suis ravie en outre de retrouver Charles Jeffrey Loverboy, présent en demi-finale en 2017. Je souhaite bonne chance à tous les finalistes que le Jury aura certainement du mal à départager lors de la finale du 6 juin à la Fondation Louis Vuitton. Je tiens enfin à féliciter les demi-finalistes pour leur implication et leur énergie communicative et à remercier l'ensemble des experts du monde de la mode qui ont pris part à cette sélection ».

Rappelons que ces 9 créateurs finalistes vont maintenant être invités à rencontrer les membres du Jury et à présenter leurs créations à la Fondation Louis Vuitton, le 6 juin 2018 . Le Jury désignera le gagnant au terme de cette journée exceptionnelle.

Par ailleurs, le Prix des Jeunes Diplômés des Ecoles de Mode continue d'accepter les candidatures jusqu'au 15 mai 2018 . Il offre la possibilité à trois jeunes créateurs diplômés d'école de mode de rejoindre pendant un an les studios de création de trois Maisons du groupe LVMH.

