21 mai 2018 Green Week 2018 : LVMH s’engage pour des villes plus vertes

« Des villes vertes pour un avenir plus vert » : tel est le thème de l'édition 2018 de la Green Week, qui se déroule du 21 au 25 mai 2018. LVMH participe une nouvelle fois à l'événement. Pour le Groupe, c'est l'occasion de rappeler comment il contribue à l'émergence des cités durables en agissant pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, préserver les ressources naturelles et protéger la biodiversité.

Avec 70 maisons implantées dans le monde entier, qui ont notamment ouvert plus d'un million et demi de m2 d'espaces de vente, LVMH est un acteur urbain majeur. Le Groupe, engagé depuis sa création pour préserver les ressources naturelles, veille donc à minimiser l'impact de ses activités dans la cité. Cette politique s'est intensifiée ces dernières années. LVMH a d'abord lancé LIFE (LVMH Initiatives For The Environment), un programme global et fédérateur qui lui a permis d'accélérer sa marche vers l'excellence environnementale. Depuis 2016, avec LIFE 2020, l'entreprise mobilise ses 135 000 collaborateurs autour d'objectifs très ambitieux à l'horizon 2020, telle la réduction de 25 % de ses émissions de CO 2 par rapport à 2013. Nombre d'initiatives lancées pour relever ces nouveaux défis écologiques participent au développement des villes vertes de demain.

Des boutiques éco-friendly et des sites alimentés en énergie renouvelable

Pour diminuer son empreinte carbone, LVMH déploie ainsi une politique de construction et de rénovation durable qui donne naissance à des sites administratifs et des magasins respectueux de l'environnement. Le Groupe s'appuie sur son propre référentiel « LIFE in STORES », créé en 2015, et sur les certifications internationales les plus renommées, telles HQE® 1, BREEAM® 2 ou LEED® 3. Un programme de formation des architectes « LIFE Influencers Agency » va être déployé à partir de septembre 2018. L'objectif est que les paramètres écologiques soient pris en compte à chaque étape des projets immobiliers du Groupe. Du design, au chantier de construction, et à la maintenance des locaux, les objectifs sont les mêmes : réduire la « Light Power Density (en W/m²)», privilégier des matériaux et procédés issus de recyclage ou locaux, et réduire les consommations d'énergie.