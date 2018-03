27 mars 2018 Baselworld 2018 : Bulgari célèbre 100 ans d’horlogerie joaillière et signe un nouveau record mondial

En 2018, Bulgari célèbre cent ans d'horlogerie joaillière ! Pour l'occasion, la Maison fait se rencontrer la ligne Lucea et le bracelet emblématique Tubogas pour cinq modèles dévoilés lors de Baselworld, en présence de nombreux amis de la Maison. Côté masculin, Bulgari présente l'Octo Finissimo Tourbillon Automatique et établit un record du monde pour la quatrième fois avec 3,95 mm d'épaisseur.

Lancée en 2014, la famille de montres Lucea s'agrandit avec cinq nouveaux modèles, signant la première évolution majeure dans le design de la collection. Pour célébrer cette innovation, Bulgari a invité l'actrice et égérie de la campagne Lucea, Shu Qi à présenter le modèle lors d'une conférence de presse donnée à Baselworld.

Pour la première fois, Lucea s'orne de l'élégant bracelet Tubogas, apportant confort au poignet afin d'être portée au quotidien. Conférant une touche de modernité à la collection, le Tubogas est constitué de longs rubans d'or ou d'acier s'insérant les uns dans les autres afin de cacher complètement la structure interne du bracelet. Le modèle en acier inoxydable, disponible en versions 28 et 33 mm de diamètre affiche un spectaculaire cadran laqué noir quand les modèles en acier et or rose présentent un cadran de nacre blanche. Enfin, une pièce en or rose de 33 mm de diamètre, dont la lunette et le bracelet se parent de diamants, vient compléter la collection.