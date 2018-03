29 mars 2018 Baselworld 2018 : Zenith présente son nouveau modèle à l’épreuve de la gravité

Lors de l'édition 2017 de Baselworld, Zenith dévoilait la Defy El Primero 21, seul chronographe automatique dont la précision affiche 1/100e de seconde. En 2018, la Maison repousse les limites de l'horlogerie et défie les lois de la gravité avec la nouvelle Defy Zero G. Avec ce modèle et la Defy Classic, Defy devient une collection à part entière, allant de la montre à trois aiguilles aux grandes complications.

En présentant la Defy El Primero 21, chronographe au 100e de seconde et la Defy Lab, montre mécanique à oscillateur inédit la plus précise au monde, Zenith ouvrait la voie à la haute horlogerie du futur. Portée par ces performances, Defy devient aujourd'hui une collection complète avec la Defy Zero G et la Defy Classic.