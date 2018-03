29 mars 2018 Baselworld 2018 : certification « Tête de Vipère » et customisation exclusive chez TAG Heuer

Autre nouveauté, la Maison a présenté la TAG Heuer Monaco Bamford, une réinterprétation inédite de son iconique Monaco, en collaboration avec Bamford Watch Department, studio de personnalisation de montres. Présentée lors d'une conférence de presse en présence de Jean-Claude Biver, Président-directeur général de TAG Heuer et Président de la Division Montres LVMH, et George Bamford, fondateur du studio éponyme, ce modèle révèle une identité visuelle inédite. Avec un boitier massif en carbone, un élégant cadran full black et des chronomètres, ce modèle phare de l'horlogerie et du sport automobile reprend le boitier carré de 39 mm, en le parant de carbone. Le cadran ainsi que le fond de la boîte sont gravés d'un « Monaco Bamford » quand le bracelet est en cuir noir. Un modèle qui sera distribué en exclusivité dans les boutiques TAG Heuer.