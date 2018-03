Christian Dior : départ de Kris Van Assche

19/03/2018 | 11:21

Christian Dior Couture annonce le départ de Kris Van Assche, onze ans après sa nomination en tant que Directeur Artistique de Dior Homme.



Kris Van Assche continuera d'exercer sa créativité au sein du groupe LVMH et ses nouvelles responsabilités seront annoncées très prochainement.

Le remplacement de Kris Van Assche sera annoncé ultérieurement.



Pietro Beccari, Président-directeur général de Christian Dior Couture, remercie Kris Van Assche pour son talent créatif : ' Je salue Kris Van Assche qui a contribué au formidable essor de Dior Homme en créant une silhouette masculine contemporaine et élégante. Il a écrit un chapitre important de l'histoire de Dior Homme et a joué un rôle essentiel dans son développement. '



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.