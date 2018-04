LVMH : Barclays relève son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Barclays a relevé son objectif de cours sur LVMH de 245 à 255 euros et confirmé sa recommandation Pondérer en ligne. Le broker a salué des ventes du premier trimestre une nouvelle fois impressionnantes. Le bureau d'études met toutefois deux bémols : les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis pourraient peser sur la confiance du consommateur chinois et le titre se traite sur des multiples de valorisation historiquement élevés (20,5 fois ses bénéfices prévus en 2019).