LVMH : Berenberg relève son objectif de cours

Berenberg a relevé son objectif de cours sur LVMH de 270 à 280 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat. Le groupe sera le premier du secteur du luxe à dévoiler ses ventes du premier trimestre le 9 avril. Le broker estime que cette publication pourrait rappeler aux investisseurs les tendances sous-jacentes très solides du secteur. L'analyste table sur une croissance organique de 10% pour LVMH. Il a relevé sa prévision de croissance organique 2018 de +7% à +8% et revu à la hausse de +2%, +1% et +1% ses estimations de croissance du bénéfice par action pour 2018, 2019 et 2020.