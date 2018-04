LVMH : Berluti nomme Kris Van Assche Directeur artistique de la maison

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kris Van Assche, qui vient de quitter ses fonctions chez Dior Homme, sera responsable de l'ensemble des collections souliers, maroquinerie, prêt-à-porter, et accessoires de Berluti. Antoine Arnault, président directeur général de la maison déclare : "Je suis ravi d'accueillir Kris Van Assche chez Berluti. Je le connais depuis de nombreuses années, ai toujours admiré son travail chez Dior Homme et me réjouis de travailler avec lui".Kris Van Assche déclare : "J'ai toujours voulu créer des ponts entre le savoir-faire, l'héritage d'une maison et ma vision résolument contemporaine. Antoine Arnault m'a fait part de ses ambitions pour Berluti et c'est avec grand plaisir que j'accepte ce nouveau challenge qui correspond parfaitement à ma volonté et à ma vision. Je tiens également à remercier Monsieur Bernard Arnault pour sa confiance renouvelée. "Kris Van Assche présentera sa première collection lors de la Fashion week Homme de Janvier 2019.Vendredi dernier, Berluti avait annoncé le départ de son directeur artistique Haider Ackermann, nommé il y a seulement 18 mois.