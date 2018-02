LVMH Moët Hennessy Vuitton : 1 février 2018 LVMH Métiers d’Art présente Colour Sparks, l’exposition d’Amandine Guruceaga

Avec l'exposition « Colour Sparks », LVMH Métiers d'Art présente les expérimentations chromatiques d'Amandine Guruceaga, quelques mois après la fin de sa résidence artistique au sein de la tannerie catalane Riba Guixà. Organisée du 2 au 18 février 2018 à la Galerie Monteverita à Paris, l'exposition évoque le processus de création et la collaboration de l'artiste avec les artisans de la tannerie. Présentation d'une rencontre entre deux univers aussi distincts que proches.

En janvier 2017, la tannerie Riba Guixà accueillait la jeune artiste plasticienne et sculptrice française Amandine Guruceaga pour la deuxième résidence artistique du programme LVMH Métiers d'Art.

Du 2 au 18 février, le fruit de cette plongée in situ est présenté au grand public, à la galerie Monteverita à Paris. S'appuyant sur un processus empirique, l'exposition Colour Sparks est le fruit d'expérimentations sur la pigmentation et le travail des peaux. Décrit comme « un choc visuel, chromatique » par Léa Chauvel-Lévy, Directrice des résidences LVMH Métiers d'Art, le travail de l'artiste a permis d'aborder l'artisanat sous un angle artistique.

Des pigments dans l'air, des couleurs s'échappant des foulons et se répandant sur le sol… Autant d'images fortes dépeintes dans les œuvres exposées. En investissant pendant six mois la mégisserie reconnue pour son travail du cuir d'agneau Entrefin, Amandine Guruceaga a ouvert un dialogue fécond avec les artisans. En ne recherchant pas l'uniformité ultime des peaux, l'artiste a identifié dans la matière non traitée, les taches, les nervures et les pores des qualités picturales et sculpturales, donnant un rendu à la fois multicolore et matiéré.

Bousculant les techniques, détournant les recettes et construisant sur l'inépuisable talent des artisans de la tannerie, Amandine Guruceaga y a produit 24 œuvres mêlant le cuir, le métal et le tissu, à découvrir gratuitement à Paris, du 2 au 18 février 2018.