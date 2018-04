LVMH Moët Hennessy Vuitton : 10 avril 2018 Supreme dévoile une collaboration exclusive avec RIMOWA

Après une co-édition remarquée avec la Maison Fendi, RIMOWA dévoile sa collaboration avec Supreme en lançant deux nouvelles réinterprétations de l'iconique valise Topas.

RIMOWA, leader mondial du bagage d'excellence, s'associe à la marque de streetwear Supreme pour une réinterprétation inédite de la valise Topas. Deux versions sont proposées : une cabine de 45L et une autre plus large de 82L. Chaque valise réalisée en aluminium intègre le système silencieux de roulettes Multiwheel®, le système Flex-Divider équipant l'intérieur et une serrure à combinaison TSA. Deux couleurs sont disponibles : rouge et noir.

Réalisée exclusivement pour Supreme, ces valises seront disponibles dans les boutiques Supreme de New-York, Brooklyn, Los Angeles, Londres, Paris et en ligne à partir du 12 avril 2018.

Le format cabine sera disponible à partir du 14 avril 2018 dans certaines boutiques RIMOWA (New York, Los Angeles, Paris, London, pop-up store HK landmark, pop-up store Tokyo Isetan) ainsi que sur 24Sevres.com.