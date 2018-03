LVMH Moët Hennessy Vuitton : 13 mars 2018 Célébration de la Journée Internationale des Droits des Femmes par les Maisons du groupe LVMH

Le 8 mars 2018, le groupe LVMH et ses Maisons ont déployé différentes activations pour célébrer la Journée Internationale des Droits des Femmes. De DARE EllesVMH à Venise au programme Sephora Accelerate aux Etats-Unis afin de promouvoir l'entrepreneuriat au féminin, en passant par l'événement « Women@Dior » à Paris, tour d'horizon des initiatives mises en place lors de cette journée. En interne comme en externe, le programme EllesVMH a été célébré dans neuf régions du monde, mettant en avant une démarche volontariste commune autour de la thématique « Inspire to action ». Créé en 2007, ce programme a pour ambition de favoriser le développement professionnel des femmes dans toutes les fonctions et à tous les niveaux de l'organisation. Parmi les initiatives organisées dans le cadre de l'International Women's Day 2018, le programme DARE LVMH a occupé une place particulière. Créé en 2017 pour favoriser l'open innovation et l'esprit d'entreprise au sein du Groupe, ce programme disruptif a dédié sa troisième édition à l'égalité femmes/hommes. Organisé à H-Farm près de Venise, DARE EllesVMH a mobilisé pendant quatre jours des collaborateurs du monde entier, afin de trouver des solutions concrètes pour améliorer la représentativité femmes/hommes au sein du Groupe. Objectif : atteindre 50 % de femmes à des postes clés au sein du Groupe en 2020.

Les régions ont également lancé des initiatives en local pour amplifier le message. En Amérique du Nord, le thème « From Dream to Action » a été décliné dans plusieurs villes comme New York, Miami, San Francisco, ainsi qu'au Canada. Les participants issus de Maisons du Groupe ont pu échanger sur le mentorat, l'apprentissage, le réseautage et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Dans la région Asie/Pacifique, des événements se sont tenus à Hong Kong, en Chine, en Corée du Sud, à Singapour et en Australie. Au Japon, LVMH a par exemple invité des intervenants des Maisons Bulgari, Louis Vuitton, LVMH Fragrance Brands, Fendi et Hublot à échanger autour du thème « Be an entrepreneur for your own career journey and #PressforProgress ». Parmi les invités externes également conviés, Yoon Ahn, designer de la marque AMBUSH et finaliste au Prix LVMH pour les Jeunes Créateurs de Mode en 2017, est venue témoigner de son expérience de femme-entrepreneur.

En Europe, la Maison d'édition Assouline était l'hôte d'un événement organisé à Londres par le réseau EllesVMH au Royaume-Uni sur le thème « Women in Culture & Art » quand la thématique des événements organisés en Espagne était « From inspiration action » et a réuni les Maisons Parfums Christian Dior, Guerlain, Acqua di Parma, LVMH Fragrance Brands, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever et Loewe.