LVMH Moët Hennessy Vuitton : 14 mai 2018 Guerlain installe un pop-up store exclusivement dédié aux parfums au Bon Marché Rive Gauche

Guerlain, plus ancienne maison de parfum française qui célèbre cette année les 190 ans de sa création, investit du 7 mai au 17 juin le grand magasin parisien de la rive gauche. Les visiteurs pourront découvrir dans cet espace éphémère le plus grand choix de fragrances au monde et créer leur parfum sur mesure grâce à une gamme unique de services digitaux et ultra-personnalisés.

Concevoir un parfum est tout un art ! L'évidence s'impose en poussant les portes du dernier pop-up store ouvert par Guerlain, la Maison à l'origine de la parfumerie moderne. Imaginé comme un hommage au métier de parfumeur et au savoir-faire qui fait sa renommée depuis 1828, ce nouvel écrin offre une expérience inédite aux visiteurs, entre histoire et innovation, créations parfumées et émotions olfactives.

L'espace installé au Bon Marché Rive Gauche dévoile une bibliothèque unique au monde où sont présentées les 110 fragrances de la Maison de luxe française. Des créations d'exception classées à partir des 14 matières premières chères au parfumeur, qui composent la célèbre « Guerlinade ». Autre curiosité remarquable, la cave à parfums garantit, à l'instar de ce qui se fait dans les domaines viticoles pour les grands crus, des conditions de lumière et de températures optimales pour conserver les fragrances Guerlain.

Le dispositif est complété par un orgue à parfum digital à l'algorithme de recherche très performant. En quelques clics, sa consultation donne la possibilité au visiteur d'établir son profil olfactif afin de trouver le parfum qui lui correspond. Une fois son choix arrêté, il peut laisser libre cours à son inspiration et à ses envies en le personnalisant jusque dans les moindres détails : forme et couleur du flacon, type de ruban et de nœud pour orner le col du flacon, gravure de son nom ou d'un message dans la langue de son choix. Rarement l'art de la création et de la personnalisation aura été poussé aussi loin !