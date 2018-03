LVMH Moët Hennessy Vuitton : 16 mars 2018 Les meilleurs moments de DARE EllesVMH, l’événement au service de l’amélioration de la représentativité des genres dans les postes de top management

Aidées par 12 mentors, cadres dirigeants des Maisons du Groupe et entrepreneurs externes, les 12 équipes composées de personnes représentant une grande diversité de fonctions ont challengé leurs idées et appliqué une méthodologie inspirée du modèle de création de startups. Echanges, partage d'expertise et découvertes étaient au cœur de cette expérience comme le résume Renato, participant travaillant chez Loro Piana : « DARE EllesVMH m'a fait réaliser que la question de la représentativité femmes/hommes peut être traitée de façon différente et avec une approche disruptive. » Pour Pascale Lepoivre, Directrice générale de Loewe et mentor, « DAREEllesVMH est une expérience extrêmement dynamique. J'ai été impressionnée par l'énergie et la passion que les groupes mettent dans leurs projets », résume Pascale Lepoivre, CEO de Loewe.

Avec un événement comme DARE EllesVMH, le Groupe réaffirme ses valeurs de créativité, d'innovation, d'excellence et d'esprit entrepreneurial et les met au service du futur de l'organisation. Les trois projets ayant été sélectionnés vont maintenant entrer en développement, les équipes gagnantes bénéficiant d'un accompagnement et d'un mentorat pour leur permettre de concrétiser leur idée.

« DARE prouve qu'une politique de développement des talents peut être soutenue par des approches rupturistes qui permettent à nos collaborateurs d'oser davantage, en écho aux valeurs fondatrices de notre Groupe. C'est d'autant plus important qu'il s'agit, avec DARE EllesVMH, de traiter d'un sujet aussi fondamental que l'égalité homme/femme », Chantal Gaemperle, Directeur des Ressources Humaines et Synergies Groupe.