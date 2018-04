LVMH Moët Hennessy Vuitton : 17 avril 2018 Guerlain célèbre 190 ans de création

Fondée en 1828 par Pierre-François Pascal Guerlain, parfumeur-chimiste, Guerlain fête 190 ans de création cette année. Depuis près de deux siècles, la Maison explore les différentes facettes de la beauté dans le parfum, le maquillage et le soin. Pour l'occasion, Guerlain dévoile des sagas inédites qui retracent l'histoire de la Maison à l'origine de la parfumerie moderne.

Intimement liée à la ville de Paris, aux femmes mais aussi à la révolution des cosmétiques et des parfums, la Maison Guerlain commence en 1828, sous l'impulsion visionnaire de Pierre-François Pascal Guerlain. Animé par la volonté de toujours susciter l'émotion, surprendre et émerveiller, Guerlain poursuit son histoire avec Aimé Guerlain qui révolutionne le monde de la parfumerie en associant pour la première fois matières naturelles et de synthèse pour donner naissance au parfum Jicky. Trois générations de parfumeurs se succèdent ensuite : Jacques Guerlain, Jean-Paul Guerlain et aujourd'hui Thierry Wasser.