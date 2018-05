LVMH Moët Hennessy Vuitton : 17 mai 2018 Avec la 4e édition de sa campagne caritative « Bold is Beautiful», Benefit Cosmetics intensifie son engagement en faveur des femmes

Pour la quatrième année consécutive, la Maison californienne de cosmétiques va faire don de l'intégralité des bénéfices générés par ses bars à sourcils (« brow bars ») à des associations venant en aide aux femmes. Pendant tout le mois mai 2018, 19 pays - un record ! - participeront à ce programme solidaire qui a déjà permis de lever plus de 9 millions d'euros à travers le monde depuis sa création en 2015.

Une simple épilation de sourcils peut faire bien plus que remodeler des visages. Depuis 2015, la Maison Benefit Cosmetics, experte en matière de soin du sourcil, accompagne l'émancipation des femmes avec sa campagne internationale « Bold is Beautiful ». Durant un mois, du 1er au 31 mai, l'enseigne basée à San Francisco s'engage à reverser 100 % des profits engendrés par ses « brow bars » à des associations partenaires implantées dans l'ensemble des pays participants à l'opération.

Imaginée par Annie et Maggie Ford Danielson, les filles et nièces des deux co-fondatrices, cette campagne de beauté solidaire prend une dimension supplémentaire à chaque nouvelle édition. Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et la France, présents dès le lancement, ont été rejoints au cours des deux dernières années par 15 nouveaux pays (Allemagne, Canada, Espagne, Mexique, Portugal, Italie, Irlande, Nouvelle-Zélande, Philippines, Thaïlande, Singapour, Corée du Sud, Turquie et Emirats arabes unis). En 2017, le projet a rapporté 4 millions d'euros, permettant de doubler le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent.

Au total, « Bold is Beautiful » finance l'action de 37 associations œuvrant pour la cause des femmes (en matière d'éducation, de soutien professionnel et d'accès au bien-être). En France, les deux organisations bénéficiaires sont Forces Femmes et Belle & Bien. La première aide les femmes de plus de 45 ans dans leur démarche de retour à l'emploi. La seconde monte des ateliers beauté et maquillage dans les hôpitaux. Aux Etats-Unis, les associations accompagnées par l'opération Bold is Beautiful sont « Girl Develop It », « Girls Inc . », « StepUp » et « Dress For Success » dont la volonté est d'aider les femmes à intégrer le marché du travail.

Pour plus d'informations : boldisbeautiful.com