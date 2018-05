LVMH Moët Hennessy Vuitton : 18 mai 2018 Avec la 2e édition du salon LIFE in STORES, LVMH encourage l’excellence environnementale de ses Maisons et récompense les performances énergétiques les plus remarquables des magasins du Groupe.

La performance énergétique des magasins est au cœur de l'engagement environnemental du Groupe ; la 2e édition du salon LIFE in STORES, organisé à l'initiative de Toni Belloni, Directeur général délégué, et de Sylvie Bénard, Directeur Environnement, présentait les dernières innovations en la matière. En clôture, les LIFE in STORES Awards ont récompensé les huit meilleures pratiques environnementales des Maisons du Groupe sur leurs points de vente.

« La conception de nos magasins, au même titre que celle de nos produits, intègre les valeurs de créativité, d'innovation et d'excellence chères au groupe LVMH. Et cela passe bien sûr par le fait de garantir la performance environnementale de tous les magasins de nos Maisons, dont le nombre atteint 4 370 dans le monde. C'est un vecteur de progrès considérable dans la poursuite de nos objectifs », a déclaré Toni Belloni.

Depuis 25 ans, la Direction de l'Environnement LVMH accompagne les Maisons du Groupe afin de réduire au maximum leur empreinte environnementale, à travers de nombreuses initiatives. Le programme LIFE, lancé en 2012 et intégré au plan stratégique de chaque Maison, ainsi que le fonds carbone interne créé en 2015, sont deux illustrations de la place centrale accordée à la stratégie environnementale au sein de LVMH, qui a récemment fixé un nouvel objectif ambitieux : réduire de 25 % les émissions liées à la consommation d'énergie d'ici à 2020.

Aujourd'hui, 70 % des émissions de gaz à effet de serre de LVMH sont liées à la consommation d'énergie des magasins. Le premier levier de progrès utilisé est l'éclairage LED, qui diminue en moyenne la consommation d'électricité de 30 % par rapport à un éclairage traditionnel. L'amélioration des performances énergétiques des espaces de vente est depuis longtemps une priorité pour le Groupe. C'est la raison pour laquelle LVMH a créé le salon LIFE in STORES, qui s'inscrit précisément dans cette stratégie d'excellence visant également à faire prendre conscience, à tous les niveaux du Groupe, de la responsabilité de chacun et des efforts à entreprendre.

Pour cette 2e édition, sept Maisons ont été distinguées pour leurs bonnes pratiques. Un audit approfondi a été réalisé par un cabinet d'experts-conseil externe ; les critères utilisés pour les LIFE in STORES Awards s'appuient sur les méthodes les plus largement reconnues d'évaluation de la performance environnementale dans le monde.

Les magasins récompensés en fonction des huit grands critères retenus sont les suivants :

Le prix 'Envelope' (isolation du bâtiment) : Céline Miami, Design district

: Céline Miami, Design district Le prix 'Building Services' (gestion de l'eau et de l'énergie) : Louis Vuitton Vendôme, Paris

: Louis Vuitton Vendôme, Paris Le prix 'Air and Acoustic' (qualité de l'air et bruit) : Loro Piana, New Bond Street, Londres

: Loro Piana, New Bond Street, Londres Le prix 'Interior Design' (utilisation des matériaux, transport) : Guerlain Saint Honoré, Paris

: Guerlain Saint Honoré, Paris Le prix 'Lighting Design' (sobriété des éclairages) : DFS, T Fondaco dei Tedeschi, Venise

: DFS, T Fondaco dei Tedeschi, Venise Le prix 'Maintenance' (gestion des consommations) : Loewe, Puerto Banús, près de Malaga

: Loewe, Puerto Banús, près de Malaga Le prix 'Construction' (gestion des déchets de construction) : Sephora, Century City, près de Los Angeles

: Sephora, Century City, près de Los Angeles Le prix spécial 'Lighting' : retrofit LED Sephora Europe

« Plus qu'une remise de prix, les LIFE in STORES Awards ont pour objectif de constituer un guide d'améliorations continues pour l'ensemble des Maisons du Groupe et une source d'inspiration, a déclaré Sylvie Bénard, Directeur Environnement du Groupe. La grille ainsi constituée a notamment donné lieu à la mise en place de formations pour les architectes au sein de notre Académie Environnement, un impératif pour atteindre notre objectif de réduction de notre empreinte environnementale. »