LVMH Moët Hennessy Vuitton : 19 mars 2018 Christian Dior Couture annonce la nomination de Kim Jones en qualité de Directeur Artistique de Dior Homme

> Communiqué Christian Dior Couture

Christian Dior Couture annonce la nomination de Kim Jones en qualité de Directeur Artistique de Dior Homme pour les collections de Prêt-à-Porter et d'Accessoires.

La Maison Dior est enthousiaste d'accueillir Kim Jones, créateur visionnaire diplômé de la Central Saint Martins de Londres.

Pietro Beccari, Président-directeur général de Christian Dior Couture, se félicite de cette nomination : « Je me réjouis de l'arrivée de Kim Jones à la tête de la création Dior Homme. Son talent et sa force créatrice sont reconnus internationalement. Il bénéficiera du soutien des équipes et du savoir-faire des Ateliers pour inventer un vestiaire masculin à l'élégance à la fois classique et imprégnée de culture contemporaine. Il accélèrera ainsi le développement et le rayonnement de Dior Homme à l'international. »

Kim Jones déclare : « Je suis très honoré de rejoindre la Maison Dior, symbole de l'élégance absolue. Je tiens à remercier chaleureusement Bernard Arnault et Pietro Beccari de la confiance qu'ils m'accordent en me donnant la responsabilité de créer des collections masculines pour Dior Homme. Je souhaite inscrire mes collections dans le respect de l'héritage de la Maison Dior tout en créant une silhouette masculine moderne et innovante. »

La première collection Dior Homme de Kim Jones sera présentée à Paris en juin prochain, à l'occasion de la semaine des collections masculines.