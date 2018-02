LVMH Moët Hennessy Vuitton : 2 février 2018 ELLE, nouveau signataire de la charte sur les conditions de travail et le bien-être des mannequins

Le groupe LVMH est fier que les magazines ELLE et Version Fémina aient signé ce vendredi la charte sur les relations de travail et le bien-être des mannequins rédigée par LVMH en concertation avec Kering.

En septembre dernier, à l'occasion de la Fashion Week, LVMH et Kering avaient dévoilé cette charte, applicable à toutes leurs Maisons en tout point du globe et élaborée en étroite collaboration avec les acteurs de la filière : mannequins, agences, directeurs de casting. Parmi les mesures de la Charte, les deux groupes de luxe se sont notamment engagés à ce que leurs Maisons excluent les tailles 32 de leurs castings, à ne travailler qu'avec des mannequins dont l'agence aura présenté un certificat médical de moins de six mois avant tout shooting ou défilé, mettent à la disposition des mannequins un psychologue ou un thérapeute, et plus généralement, traitent les mannequins avec respect et professionnalisme.

En présence d'Antoine Arnault, membre du Conseil d'administration de LVMH, et de Marie-Claire Daveu, Directrice du développement durable et des affaires institutionnelles internationales de Kering, Erin Doherty, Directrice de la rédaction de ELLE et Catherine Roig, Directrice de la rédaction de Version Fémina, ont à leur tour signé la charte sur les relations de travail et le bien-être des mannequins.

« Je suis très fier que les magazines de référence, Elle et Version Fémina, signent la Charte érigée par LVMH et Kering sur les relations de travail et le bien-être des mannequins. C'est un signal fort. La prise de conscience est là et le changement, souhaité par l'ensemble de notre industrie, est en marche ! Ensemble, nous réussirons à faire bouger les lignes » a déclaré Antoine Arnault.