LVMH Moët Hennessy Vuitton : 21 janvier 2018 Hedi Slimane nommé Directeur de la Création Artistique et de l'Image de Céline

Le groupe LVMH annonce l'arrivée de Hedi Slimane comme Directeur de la Création Artistique et de l'Image de la Maison Céline dès le mois de février. Il dirigera l'ensemble des collections de la Maison qu'il étendra à la mode masculine, à la couture et aux parfums.

Le talent de Hedi Slimane et sa capacité remarquable pour anticiper et exprimer de manière unique les mouvements et les désirs de son époque assureront un développement nouveau et exceptionnel à cette célèbre Maison.

Bernard Arnault a déclaré : « Je suis particulièrement heureux que Hedi retrouve le groupe LVMH et prenne les rênes de la Maison Céline. Il est l'un des créateurs les plus talentueux de notre époque. Je l'apprécie et l'admire depuis que j'ai travaillé avec lui chez Dior Homme, qu'il a lancé avec le succès que l'on connait dans les années 2000. Son arrivée chez Céline conforte les très grandes ambitions que le groupe LVMH a pour cette Maison. Hedi y développera toute sa créativité pour la mode tant féminine que masculine, mais aussi pour la maroquinerie, les accessoires et les parfums. Il en fera, j'en suis certain, l'une des Maisons françaises les plus emblématiques. Il nous apportera sa vision globale du monde et sa virtuosité esthétique absolument unique. »

Hedi Slimane a déclaré : « Je suis très heureux de retrouver Bernard Arnault et de commencer ce projet holistique pour la Maison Céline. Je me réjouis de revenir dans l'univers de la mode et des ateliers de couture. »

Sidney Toledano a ajouté : « Designer d'exception, artiste complet et passionné, Hedi Slimane saura apporter à la Maison Céline son énergie créatrice et son exigence, pour la conduire vers de nouveaux succès. »