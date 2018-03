LVMH Moët Hennessy Vuitton : 21 mars 2018 LVMH, employeur le plus attractif en France selon le classement LinkedIn Top Companies 2018

Pour la troisième année consécutive, le groupe LVMH est l'employeur le plus attractif en France du classement LinkedIn Top Companies 2018. Cette année, le Groupe fait également son entrée dans le classement dédié aux Etats-Unis.

LinkedIn a publié le 20 mars 2018 le classement Top Companies des entreprises les plus attractives. Pour la troisième année consécutive, le groupe LVMH se place en première position en France et fait son entrée à la 19ème position aux Etats-Unis.

Unique en son genre, ce classement est établi d'après les données collectées par le réseau social professionnel telles les contenus éditoriaux et l'engagement qu'ils ont suscité, les offres d'emplois publiées ou encore le taux de fidélisation des talents et la capacité de l'entreprise à fidéliser ses salariés.

Un résultat qui récompense une politique dynamique en faveur des Talents et que nous sommes fiers de partager avec nos 145 000 collaborateurs et 70 Maisons constituant le Groupe.