LVMH Moët Hennessy Vuitton : 22 mars 2018 Retour sur la Master Classe Guerlain de l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH à Orphin

Vendredi 9 mars, l'ensemble des apprentis de la promotion 2017/18 de l'Institut des Métiers d'Excellence étaient réunis sur le site de production de parfums Guerlain, à Orphin en région parisienne, pour une Master Classe sur le thème de l'Abeille, symbole de la Maison Guerlain. L'occasion pour les apprentis de découvrir le patrimoine de cette Maison historique, de comprendre les étapes de fabrication d'un parfum et d'échanger avec les différents corps de métiers intégrés à l'IME.

La Maison Guerlain a invité l'intégralité de la promotion française 2017/18 de l'Institut des Métiers d'Excellence LVMH (IME LVMH) pour une journée de Master Classe en immersion sur son site de production de parfums à Orphin, vendredi 9 mars. Les apprentis de sept formations différentes ont répondu à l'appel, représentant les écoles partenaires françaises (Avize Viti Campus, EIML Paris, EMASUP Paris, les Compagnons du devoir et du Tour de France, l'Ecole Syndicale de la Couture Parisienne, la Haute Ecole de Joaillerie et l'Ecole Duperré - Sorbonne Nouvelle).

Lors de cette journée de découverte, les apprentis de l'IME LVMH ont eu l'opportunité de découvrir les différentes étapes de fabrication d'un parfum 100 % Made in France en compagnie de Thierry Wasser, Nez et Maître Parfumeur de Guerlain depuis 2008, de la transformation des matières premières, à la mise en bouteille en passant par le savoir faire des Dames de table. Plusieurs ateliers ont également permis aux apprentis de s'immerger dans l'univers Guerlain, avec notamment un atelier olfactif en compagnie de Paulo Dinis, Responsable de la fabrication des parfums, et un atelier Musée conduit par Elisabeth Sirot, Directrice du patrimoine de la Maison.

Guerlain avait proposé aux apprentis de réinterpréter son symbole historique, l'Abeille. L'après-midi, les apprentis ont donc présenté leurs réalisations en Maroquinerie, Vente, Couture tailleur, Mode et Design, Client Advisor, Couture floue, Vigne et vin. Créativité et émotion ont rythmé cette journée où les étudiants de chaque classe ont pu démontrer que chacun de leur métier est riche en savoir-faire. Pour Emmanuelle Greth, DRH de Guerlain, « nous avons vu à travers ces propositions la capacité qu'ils ont eue de comprendre l'univers de la Maison Guerlain, ses différents codes et ils ont su les réinterpréter chacun dans leur expertise. »