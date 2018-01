LVMH Moët Hennessy Vuitton : 23 janvier 2018 Fashion Week Homme Automne/Hiver 2018-19 de Milan à Paris

A Milan pour Fendi et à Paris pour Dior Homme, Louis Vuitton, Berluti, Kenzo et Loewe, les Maisons de mode du groupe LVMH ont présenté leurs silhouettes masculines pour l'hiver à venir. Retour sur la Fashion Week Automne/Hiver 2018-19.

FENDI

Le voyage marque l'inspiration de la collection automne/hiver 2018-19 de Fendi qui revisite ses codes : logo au double F, rayures, jaune Fendi et cachet de la Maison. Silvia Venturini Fendi donne sa vision du voyage en proposant des vêtements réversibles pour une double utilisation et alléger le poids des bagages. Toutes les pièces et les chaussures se veulent confortables comme les blousons larges et les sweatshirts à motif intarsia, l'anorak en caoutchouc et les imperméables vernis. Les accessoires aussi portent le manifeste de la Maison en s'ornant des mots « Family », « Freedom » ou encore « Fancy ».