LVMH Moët Hennessy Vuitton : 25 avril 2018 Sephora nommé Retailer de l’année

Vendredi 20 Avril 2018 - Lors du World Retail Congress, édition 2018, Sephora a été nommé « Retailer de l'année ». Ce prix reflète la croissance exceptionnelle de Sephora au courant de la dernière décennie, stimulée par l'expansion rapide de son succès en France. Cette performance continue témoigne de l'expérience différenciée que Sephora offre à ses clients et de l'innovation que l'enseigne apporte au secteur de la beauté sélective.

« Sephora a connu une croissance mondiale remarquable au cours des dix dernières années et opère désormais dans 34 pays avec plus de 2 500 magasins », déclare Chris de Lapuente, Président-directeur général de Sephora. « Nous sommes très fiers d'avoir été nommés « Retailer de l'année », prix qui confirme que le concept Sephora est apprécié à l'échelle mondiale. En tant que marque, c'est ensemble que nous sommes les plus performants. Ce prix est une marque de reconnaissance forte de la contribution des milliers de membres de la famille Sephora au succès rencontré dans le monde entier. »

Première catégorie des « World Retail Awards », le prix attribué à Sephora met en lumière que Sephora est un opérateur d'envergure mondiale, avec des résultats exceptionnels dans un certain nombre de domaines. Dans un secteur de plus en plus complexe et exigeant, Sephora ne se contente pas d'une performance financière et d'une croissance des ventes exceptionnelles ; l'enseigne a mis en place une stratégie intégrant les changements qui s'opèrent dans le secteur et dans le monde. Enseigne de distribution exceptionnelle aujourd'hui, Sephora a démontré sa capacité à s'adapter aux réalités du monde digital en transformant son approche de la distribution et la façon dont elle anticipe l'avenir. Si elle mène des opérations internationales, le jury a pu constater qu'elle les exécutait avec une exigence de qualité élevée. Autre point fort de l'enseigne mis en avant à travers ce prix : établir de nouvelles normes pour l'ensemble de l'industrie.

