LVMH Moët Hennessy Vuitton : 26 mars 2018 Louis Vuitton annonce l’arrivée de Virgil Abloh en tant que nouveau Directeur Artistique des Collections Homme

Louis Vuitton a le plaisir d'annoncer l'arrivée de Virgil Abloh en tant que nouveau Directeur Artistique des Collections Homme, avec effet immédiat. Son premier défilé pour Louis Vuitton aura lieu en juin lors de la semaine de la mode masculine à Paris.

« Ayant suivi avec grand intérêt l'ascension de Virgil depuis qu'il a travaillé avec moi chez Fendi en 2006, je suis ravi de voir à quel point sa créativité innée et son approche avant-gardiste l'ont rendu incontournable, non seulement dans la mode mais aussi dans la culture populaire. Sa sensibilité pour le luxe et le savoir-faire sera déterminante pour imaginer les collections Louis Vuitton Homme du futur. », a déclaré Michael Burke, Président Directeur Général de Louis Vuitton.

« C'est un honneur d'accepter le poste de Directeur Artistique des Collections Homme de Louis Vuitton. Le patrimoine et la créativité de la Maison sont pour moi des inspirations clés et j'aspire à leur rendre hommage tout en réalisant de nouvelles passerelles avec les temps modernes. », a déclaré Virgil Abloh.

Biographie Virgil Abloh

Né à Rockford dans I'Illinois aux Etats-Unis en 1980, Virgil Abloh est un artiste, architecte, ingénieur, directeur créatif et designer. Après avoir obtenu un diplôme en génie civil de l'Université du Wisconsin à Madison, il acquiert une maîtrise en architecture à l'Institut de Technologie de l'Illinois dans un programme d'études créé par Mies van der Rohe, dans lequel il apprend les principes du design moderniste et le concept de travail multidisciplinaire.

La marque Virgil Abloh Off-White c / o Virgil Abloh ™ a été créée en 2012 sous la forme d'une œuvre intitulée « PYREX VISION ». En 2013, la marque dévoile pour la première fois des collections saisonnières pour hommes et femmes, et depuis 2015, présente ses défilés durant la semaine de la mode à Paris.

Virgil Abloh a également exposé son travail dans de grandes institutions de design dans le monde entier, comme la Harvard Graduate School of Design, la Columbia Graduate School of Architecture, Planning and Preservation et la Rhode Island School of Design.

En 2019, il inaugurera une exposition majeure de pièces d'archives et contemporaines au Museum of Contemporary Art de Chicago.

En 2015, Virgil Abloh pour Off-White c / o Virgil Abloh ™ compte parmi les finalistes du prix LVMH.

Il a également été récompensé de plusieurs prix, dont le prix « Urban Luxe » décerné aux British Fashion Awards et le prix du « Designer International de l'Année » aux GQ Men of the Year Awards en 2017.