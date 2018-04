LVMH Moët Hennessy Vuitton : 27 avril 2018 Le Jardin d’Acclimatation donne carte blanche à dix jeunes talents de l’ENSP-Arles

Le Jardin d'Acclimatation, engagé depuis le 4 septembre 2017 dans un vaste programme de modernisation et de rénovation, s'est associé à l'Ecole nationale supérieure de la photographie d'Arles (ENSP-Arles) et a donné « carte blanche » à dix talents internationaux pour poser un regard singulier sur ses métamorphoses. Leurs œuvres sont exposées jusqu'au 1er septembre 2018, sur les palissades éphémères du chantier de « la Maison LVMH / Arts - Talents - Patrimoine » qui bordent le Jardin d'Acclimatation, dans le Bois de Boulogne à Paris.

Sur 18 hectares, le « nouveau » parc, avec ses manèges, ses animaux, ses promenades, ouvrira ses portes le 1er juin 2018. Sans renoncer à son esprit et à ses traditions, il aura vécu, en moins de neuf mois, sa plus grande campagne de travaux depuis 1860 et sa création par Napoléon III. Le Jardin devait garder la mémoire de cette extraordinaire transformation. Cela correspondait également à la dimension culturelle et pédagogique de la mission de service public, confiée par la Ville de Paris. En leur ouvrant les portes de son chantier, le Jardin d'Acclimatation a permis à dix jeunes créateurs, étudiants ou récemment diplômés de l'ENSP-Arles, d'immortaliser, la période de transformation du Jardin d'Acclimatation. Ils ont pu circuler librement et parcourir les 30 chantiers, ouverts simultanément, de l'ancien Village des Manèges à la Petite Ferme Normande, de la Grande Volière au Théâtre rénové, rencontrer les 500 ouvriers qui construisaient ce futur, observer le travail de la centaine de PME françaises et européennes qui, avec les équipes du Jardin, ont relevé ce défi. Tous se sont prêtés au jeu des photographes.