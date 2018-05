LVMH Moët Hennessy Vuitton : 3 mai 2018 Clôture du programme INSIDE LVMH, découvrez les trois meilleures équipes

A l'issue d'un programme digital de quatre mois, 50 équipes composées de 200 étudiants - représentant les 50 meilleures universités européennes - ont été sélectionnées pour leurs idées innovantes sur « l'expérience du luxe de demain ». Ces derniers ont eu l'opportunité unique de confronter leur vision du futur du luxe à celle des membres du Top Management du Groupe lors d'une cérémonie de clôture du programme qui a eu lieu le 3 mai. Lors de cet événement, trois équipes ont été récompensées pour leurs idées disruptives. Au total, grâce au programme « INSIDE LVMH », 4 448 étudiants dans six pays européens se sont approprié les enjeux de l'industrie du luxe et de ses métiers.

Lancé en janvier 2018, le « INSIDE LVMH Program » avait pour ambition de permettre au Groupe de découvrir une nouvelle génération de talents internationaux, créative, innovante et entrepreneuriale, en écho aux valeurs portées par LVMH.

La cérémonie de clôture de ce programme de grande ampleur s'est tenue au siège de LVMH à Paris, en présence de Bernard Arnault, Président-directeur général de LVMH et de 50 membres du Top Management du Groupe dont des présidents de Maisons et membres du Comité Exécutif de LVMH.

L'originalité du dispositif repose sur l'enrichissement mutuel des idées des représentants de la génération Millenials et des Top Managers du Groupe, autour de la thématique de l'expérience du luxe de demain. Ces échanges et regards croisés ont notamment permis aux étudiants d'approfondir et de challenger leurs réflexions.

Les 200 étudiants présents avaient été sélectionnés suite à un vote attribué en amont de l'événement par la communauté INSIDE LVMH du Groupe, aux professeurs-ambassadeurs du programme et aux étudiants des écoles participantes. A cette note globale est venue s'ajouter le vote des membres du Top Management du Groupe pour récompenser les idées les plus en phase avec les valeurs de LVMH - créativité et innovation, excellence, et esprit entrepreneurial.