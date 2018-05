LVMH Moët Hennessy Vuitton : Dom Pérignon et Lenny Kravitz vont collaborer à la rentrée

La marque de Champagne de luxe a choisi la star du rock comme directeur artistique !

Depuis bientôt 30 ans Lenny Kravitz fait partie des plus grandes rock stars au monde avec près de 40 millions d’albums vendus. Il a sorti récemment It’s enough, premier single de ce qui sera son 10ème album (lancement en septembre 2018), produit comme d’habitude chez Virgin Records.

Dom Pérignon est l’un des 2 plus grands Champagnes (avec Cristal Roederer), né il y a 350 ans ! La notoriété de la marque tout au long du 20ème siècle est incroyable, relayée par des références au cinéma (James Bond, etc.) et adulée par les people (Champagne préférée de Marylin Monroe).

Depuis bientôt 20 ans et afin de cultiver cette notoriété, Dom Pérignon s’octroie les services d’artistes pour des cuvées spéciales, des lancements, des habillages de coffrets, des designs de seaux à glace ou flacons : en 2000 un seau rafraîchisseur est signé par le designer français Martin Szekely et en 2006 un seau à glace par le designer australien Marc Newson. En 2012 la campagne de communication de la marque est orchestrée par David Lynch, en 2016 l’allemand Michael Riedel créé un bloc monolithique de marbre recouvert d’un motif unique exclusivement inspiré par Dom Pérignon, véritable objet d’art, et enfin en 2017 l’artiste japonais Tokujin Yoshioka crée un coffret édition limitée magnifique.

Lenny Kravitz est un amoureux du fameux flacon champenois et connait bien le chef de cave Monsieur Geoffroy. Mais c’est aussi sa curiosité pour de nouvelles expériences artistiques qui le motive. Après s’être essayé au cinéma dans pas moins de 5 films, l’artiste musical dit avoir hâte de devenir un temps directeur de la création, designer et photographe pour Dom Pérignon.

Dom Pérignon est une marque du groupe LVMH, maison d’habillement et de spiritueux de luxe cotée à la Bourse de Paris. L’action est en croissance de +30% depuis un an et de +145% depuis 5 ans.