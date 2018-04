Le Parisien va concurrencer frontalement le JDD en sortant un hebdo le dimanche.

Auparavant appelé Le Parisien libéré, le quotidien de semaine est devenu « Le Parisien » en région Ile de France et dans l’Oise, et « Aujourd’hui en France » en province. Il appartient au groupe Les Echos, lui-même filiale du groupe de luxe LVMH.

Le Parisien - Aujourd’hui en France est un quotidien de semaine, paraissant donc du lundi au samedi. Le journal vient de décider de ressortir également le dimanche, concurrençant ainsi le journal hebdomadaire dominical le Journal Du Dimanche (JDD), propriété de Lagardère.

A ce jour Le Parisien est diffusé le samedi à 227 000 exemplaires (pour 324 000 en semaine), contre 117 000 pour le JDD.

Le journal se positionne comme populaire mais de qualité, et souhaite garder ce cap tout en augmentant ses ventes et avoir un meilleur impact médiatique grâce au dimanche.

Le format du Parisien Dimanche (ou Aujourd’hui en France Dimanche) a été amélioré, avec plus d’articles longs, plus de reportages et plus de diversité politique.

Le budget publicitaire pour le lancement s’élève à 2 millions d’euros.

Le Parisien a relancé en 2017 son offre « La Parisienne » avec une nouvelle appli mobile.

L’audience totale (print + digital) s’élève à plus de 20 millions de lecteurs, en hausse de 10% en 2017. Le modèle économique se base maintenant sur les abonnements numériques.

Le Parisien est donc une marque de LVMH, coté à la Bourse de Paris. Le groupe affiche des ventes en hausse de 13% au premier trimestre 2018. Le titre cotait 275,15 euros au cours de clôture d’hier mardi 10 avril, en hausse de près de +30% sur un an et de plus de +130% sur cinq ans. LVMH distribue également un dividende annuel de plus de 1%.