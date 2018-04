LVMH : RIMOWA s'associe à la marque Supreme

10/04/2018 | 18:26

RIMOWA s'associe à la marque de streetwear Supreme pour une réinterprétation inédite de la valise Topas.



Deux versions sont proposées : une cabine de 45L et une autre plus large de 82L.



Réalisée exclusivement pour Supreme, ces valises seront disponibles dans les boutiques Supreme de New-York, Brooklyn, Los Angeles, Londres, Paris et en ligne à partir du 12 avril 2018.



Le format cabine sera disponible à partir du 14 avril 2018 dans certaines boutiques RIMOWA (New York, Los Angeles, Paris, London, pop-up store HK landmark, pop-up store Tokyo Isetan).



